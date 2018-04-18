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Практики повышения производительности труда растиражируют в Подмосковье
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Практики повышения производительности труда растиражируют в Подмосковье 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лучшие практики повышения производительности труда будут распространены на предприятиях Подмосковья, отработка системного подхода начнется в этом году в Чехове и Черноголовке, говорится в сообщении регионального Мининвеста.
rightВ нем отмечается, что для повышения производительности труда в регионе ведется работа в двух направлениях: введение дуального образования под нужды предприятий и технологическое переоснащение производств. Дополнительно разрабатывается программа поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для модернизации технологий.
"На подмосковных предприятиях повысят производительность труда. Для реализации федеральной программы по внедрению системного подхода к повышению производительности будет создан штаб, работа которого начнётся с двух предприятий — в Чехове и Черноголовке, вторая волна программы начнется в августе, после этого — тиражирование практик по предприятиям региона", — цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.
Так на ЗАО «ЭнергоМаш» (ЧЗЭМ) в Чехове планируется повысить производительность труда может вырасти на 20%, ВПП и издержки могут снизиться не менее чем вдвое, затраты на производство могут быть снижены на 10%.
На ФГУП «Эзан» из Черноголовки, где изготавливают комплектующие для АЭС, после внедрения рекомендаций производительность труда может вырасти на 25%. Также компания планирует открыть новый проект по производству более 40 наименований комплектующих, и в рамках данного проекта эксперты также на этапе планирования могут дать рекомендации для эффективной организации производства.
Федеральная программа повышения производительности труда включает мероприятия по непосредственно повышению производительности труда на предприятиях, внедрению мер поддержки, созданию федерального центра компетенций, актуализации законодательства и партнерскую поддержку программы. Планируется к 2020 году охватить более 10 тысяч предприятий в 35 регионах страны.
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