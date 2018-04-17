Экс-директор ФБР: отчет о неподсудности Хиллари Клинтон был составлен раньше положенного

Коми признал, что в один из выходных дней в начале мая 2016 года он «напечатал проект заявления с максимально транспарентным изложением ключевых положений этого дела, исходя из предположения о том, что [результаты] расследования не изменят сути этого дела», — приводит телеканал Fox News выдержки из книги. «Я ожидал, что это дело будет закрыто именно таким образом, если только не обнаружится какое-нибудь электронное послание или директива, прямо изобличающая Клинтон, или если выяснится, что она лгала ФБР. А такая возможность существовала», — отметил Коми.

"Я знал, что в столь ядовитой политической обстановке нам требовалось заранее продумывать, как в наилучшей степени представить наши [будущие] результаты расследования", — добавил экс-глава ФБР. Он подтвердил, что в начальный вариант отчета о расследовании было внесено потом множество изменений, включая корректировку начальной формулировки, квалифицирующую действия Клинтон как «грубую небрежность».

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь вскрывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена, и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Экс-госсекретарь до сих пор считает, что этот скандал стоил ей голосов многих избирателей.