Совет директоров «Газпрома» согласовал участие члена правления Аксютина в совдире TurkAk?m

МОСКВА , 17 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" согласовал участие члена правления концерна Олега Аксютина в совете директоров компании TurkAk?m Gaz Tas?ma A. S., созданной для реализации сухопутной части второй нитки газопровода «Турецкий поток», говорится в материалах российской компании.

"Согласовать участие члена правления ПАО «Газпром» Аксютина Олега Евгеньевича в совете директоров компании TurkAk?m Gaz Tas?ma A. S. ", — говорится в материалах.

Аксютин является членом правления «Газпрома» с 2015 года, также он возглавляет департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром», входит в совет директоров South Stream Transport B. V.

Совет директоров «Газпрома» в сентябре 2017 года одобрил 50%-ное участие компании в проектном совместном предприятии TurkAk?m Gaz Tas?ma A. S. с Botas. Совместное предприятие на паритетных началах между «Газпромом» и турецкой Botas создано по межправительственному соглашению для реализации сухопутной части второй нитки газопровода «Турецкий поток».