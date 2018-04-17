Совет директоров «Газпрома» согласовал участие члена правления Аксютина в совдире TurkAk?m 

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" согласовал участие члена правления концерна Олега Аксютина в совете директоров компании TurkAk?m Gaz Tas?ma A. S., созданной для реализации сухопутной части второй нитки газопровода «Турецкий поток», говорится в материалах российской компании.
"Согласовать участие члена правления ПАО «Газпром» Аксютина Олега Евгеньевича в совете директоров компании TurkAk?m Gaz Tas?ma A. S. ", — говорится в материалах.
Аксютин является членом правления «Газпрома» с 2015 года, также он возглавляет департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ПАО «Газпром», входит в совет директоров South Stream Transport B. V.
Совет директоров «Газпрома» в сентябре 2017 года одобрил 50%-ное участие компании в проектном совместном предприятии TurkAk?m Gaz Tas?ma A. S. с Botas. Совместное предприятие на паритетных началах между «Газпромом» и турецкой Botas создано по межправительственному соглашению для реализации сухопутной части второй нитки газопровода «Турецкий поток».
"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток». Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. «Газпром» рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.