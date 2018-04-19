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Член правления «Газпрома» войдет в совет директоров СП с Botas по «Турецкому потоку»
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Член правления «Газпрома» войдет в совет директоров СП с Botas по «Турецкому потоку» 

Rambler News Service 23 минуты назад
Совет директоров «Газпрома» согласовал участие члена правления газового холдинга Олега Аксютина в совете директоров компании Turkakım Gaz Tasıma A. S., создаваемой для реализации проекта строительства сухопутной части второй нитки газопровода «Турецкий поток», говорится в материалах «Газпрома».
«Согласовать участие члена правления ПАО «Газпром» Аксютина Олега Евгеньевича в совете директоров компании Turkakım Gaz Taşıma A. S.», — отмечает «Газпром».
Как ранее поясняли RNS в управлении информации «Газпрома», Turkakım Gaz Tasıma A. S. — совместная проектная компания «Газпрома» и турецкой Botas. Компания создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки газопровода «Турецкий поток» в рамках подписанного межправительственного соглашения между Россией и Турцией.
«Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год.
Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B. V. (100-процентное дочернее общество «Газпрома»). 8 декабря 2016 года компания South Stream Transport подписала контракт со швейцарской компанией Allseas Group на строительство первой нитки морского участка газопровода, 20 февраля 2017 года был подписан контракт на укладку второй нитки газопровода. 7 мая 2017 года судно Audacia начало строительство газопровода «Турецкий поток» у российского побережья.
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