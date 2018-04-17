Как два пальца

Нудное, но необходимое вступление.

У великого писателя Свифта в его «Приключениях Гулливера» был эпизод, связанный с великой враждой в стране лилипутов. Население Лилипутии отказалось повиноваться императору, который запретил разбивать варёные яйца с тупого конца после того, как его сын порезался скорлупой за завтраком. Этот запрет вылился в грандиозные (по меркам лилипутов) восстания населения, которое привыкло разбивать яйца с тупого конца.

«Этот закон до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону. Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, но книги тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности», — писал Свифт, высмеивая в конфликте тупоконечников и остроконечников многовековые религиозные войны между католиками и протестантами в Европе.

Однако у конфликта протестантов и католиков была логика. Протестанты критиковали политическую власть Папы и его епископов, которые активно вмешивались в дела стран и народов. Они были недовольны индульгенциями — документами об отпущении грехов (в том числе ещё не совершённых), которые церковь открыто продавала направо и налево. Протестанты видели развращённых монахов, священников-прелюбодеев, видели подкупы и насилие в церкви, видели пытки и костры инквизиции — и предлагали так или иначе избавиться от этого. Это были весомые причины для протеста и восстаний. В этом, повторюсь, была логика.

России всё было веселее. Намного, намного веселее, и без малейшего намёка на логику. И кстати, это конец нудного, но необходимого вступления.

В середине 17 века московская православная церковь поняла, что отстала от моды. Законодателями этой самой моды в православии считались греки, которые уже давненько начали носить модные цилиндрические шапочки на манер турецких фесок, креститься тремя пальцами вместо двух и вообще выглядели стильно, модно и молодёжно, насколько все вышеперечисленные три слова касаются бородатых толстяков в длинных платьях. Украинская православная церковь, которая тогда формально подчинялась грекам, от этих самых греков в моде не отставала, и москвичам стало грустно и тоскливо.

Им захотелось что-то изменить. И они изменили. Да так, что все охнули. О…, я бы даже сказал.

Сориентировавшись на греков и украинцев, московские патриархи продумали и реализовали эпическую по масштабам реформу церкви, которая сводилась к нескольким крайне важным пунктам:

— креститься надо тремя пальцами вместо двух;

— крестные ходы надо проводить против хода солнца, а не наоборот;

— слово «аллилуйя» в конце молитв надо было говорить три раза, а не два.

Помимо этих невероятных изменений, в имя «Исус» была добавлена вторая буква «и» по образцу украинских Евангелий, а также изменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах, что бы это всё не значило.

Всё вышеперечисленное, включая просфоры на проскомидиях, привело к восстаниям, казням, самоубийствам и гибели десятков, а то и сотен тысяч людей.

В 1656 году на большом Московском соборе патриарх Никон и компания предали проклятию патриарха Кэнона… тьфу! Короче, предал проклятию тех, кто крестился двумя пальцами. Двоепальцевые, которых с тех пор чаще называют староверами, пришли в ужас от такого поругания традиций и устроили целый ряд эпических бунтов и восстаний, среди которых наиболее известным является осада царскими стрельцами Соловецкого монастыря с двоепальцевыми монахами, закончившаяся аж через восемь лет взятием стрельцами монастыря и последующими казнями и ссылками монахов-староверов.

Не менее известными являются личности таких видных приверженцев двоепальция… двоепалия… короче, таких выдающихся староверов, как протопоп Аввакум и его последовательница боярыня Морозова. Аввакум до реформ Никона был его приятелем, а в свободное от этого время — священником, алкоголиком и истовым фанатиком.

После реформы изменился только первый пункт — из приятеля патриарха протопоп превратился в его заклятого врага и лидера мнений староверов, и после нескольких лет уговоров, ссылок и прочих попыток хоть как-то договориться с Аввакумом на эти попытки плюнули и сожгли его в срубе, а одну из самых влиятельных его последовательниц, ту самую боярыню Морозову, уморили голодом.

Кстати, о срубах. В великой войне двоепалочников… да ну блин! Двоепальцево… Короче, в великой борьбе староверов, которые за два пальца, с нововерами, которые за три, люди гибли сотнями и тысячами. Московская власть , опиравшаяся на церковь (верно и обратное утверждение), старалась искоренить староверов до единого. В ход шли все средства, известные нам по фильмам про инквизицию, плюс несколько своих оригинальных изобретений: четвертование, дыба, отрубание головы, отрезание языка, вынимание глаз, сожжение в срубе (то есть в импровизированном доме из брёвен, который строился специально для казни и, в отличие от костра, мог вместить не одного-двух, а до десятка людей за раз. Чего зря дереву пропадать-то?..).

Причём под раздачу попадали не только живые, но и мёртвые. Так, святая Анна Кашинская, похороненная так, что были видны два пальца, сложенные в крестном знамении, была за этот жест безжалостно исключена из святых: особая церковная комиссия признала её мощи обычным трупом, гроб велела закопать, из календаря имя вычеркнуть, а церковь в её честь закрыть.

Двоепальцевые упорно не сдавались. Они с семьями бежали в малозаселённые области, где обустраивали целые старообрядческие районы, периодически поднимали восстания, в процессе одного из которых ворвались в кремлёвские соборы и учинили там лютое веселье, и вообще как могли доказывали своё право разбивать яйца с тупого конца… то есть тьфу, креститься двумя пальцами и водить крестные ходы по часовой стрелке, а не против.

Самым популярным способом выражения протеста были групповые самоубийства: самосожжения («гари») и умерщвление себя голодом. В сочельник 1679 года на реке Берёзовке в Сибири одновременно сожгли себя до двух тысяч человек, а через восемь лет в Карелии добровольно сожгли себя 4 тысячи староверов. И это не единичные, и даже, вероятно, не самые крупные групповые самосожжения: власти не особо стремились вести правильный подсчёт и уведомлять об этом население. Счет живых факелов идёт на десятки тысяч человек, и это не считая массовых голодовок со смертельным исходом, закапывания себя с семьёй заживо и прочих не менее милых способов протеста.

Спад эпических разборок церкви и государства со староверами (читай — троепальцевых против двухпальцевых) пошёл только при Петре Первом, который решил, что с двухпалой овцы хоть шерсти клок, и обложил староверов двойным налогом, но более-менее оставил их в покое, хоть и не без всплесков обоюдного насилия в дальнейшем. По состоянию на сейчас староверческие церкви пришли к нейтральному молчанию с РПЦ, и каждый крестится своим количеством пальцев. А тысячи и тысячи трупов по такой важной причине конфликта, как буква «И» в Иисусе и количество «аллилуй» в молитвах заняло своё почетное место в истории российского самоуничтожения, наряду с массовыми восстаниями из-за внедрения картошки. Свифт бы плакал (хотя, кто знает, может, и плакал).

Иногда мне кажется, что Россию нужно просто отгородить заборчиком и не мешать им самоуничтожаться. Главное, чтобы это не задело нас.