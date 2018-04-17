Главный медик региона назвал ситуацию с поликлиниками в Воронеже позорной

В воронежских поликлиниках «хуже, чем в деревне» — заявил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области . Так некоторые городские учреждения охарактеризовал руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин . Старые, в основном, ещё советские, тесные помещения не справляются с потоком пациентов. А их с ростом новых жилых кварталов становится всё больше. Только к четвёртой поликлинике в северном микрорайоне каждый день прикрепляется 10-15 человек. В последний раз поликлиника открылась в Воронеже лет 20 назад. Вопрос даже не в том, где найти деньги, чтобы построить новые здания, а где найти для них место посреди каменных джунглей. Визит к врачу для молодых мам с детьми — испытание. В единственной тесной амбулатории микрорайона Шилово, рассказывают, в многочасовой очереди — взрослые и дети, больные и здоровые. Чтобы попасть к узким специалистам, с малышами нужно ехать с пересадкой около часа. Лилия Силуянова, жительница Воронежа: — Час пик. К специалистам в основном к 8 утра едем. Конечно, это очень долго. Малыши, дети, естественно, истерика начинается. Ряды однотипных многоэтажек растут быстрее, чем социальные объекты. Поликлинику начали строить недавно. Просторное здание рассчитано на 500 посещений в смену. Места должно хватить всем новоселам. Но это будет только в конце года. До этого времени, шутят местные, стараются не болеть. В отличие от Шилово, в центре города все застроено — свободных участков нет. Детская поликлиника № 3 ютится на первом этаже жилого дома. Пациентов здесь в два раза больше, чем позволяет помещение. Развести потоки больных и здоровых, жалуются медики, нет возможности.

Заведующая отделением детской поликлиники №3 Валентина Луева признаётся, что ситуация непростая: — Вы видите, что коридоры достаточно узкие, тесные, что некомфортно для наших детишек и для родителей. Приходится прогнозировать, оптимизировать нашу медицинскую деятельность, иногда перераспределять работу по кабинетам. Ситуацию руководитель департамента здравоохранения назвал «позорной». Власти намерены выкупить под детскую поликлинику площади у строительной компании, которая возводит жилой квартал на землях бывшего завода «Сельмаш». Александр Щукин, руководитель департамента здравоохранения Воронежской области высказывается по этому поводу резко: — Анализируем и пытаемся догнать то, что нужно было раньше в части инфраструктуры социальной в городе. 123 сегодня у нас здания, подразделения поликлинические в городе старых, из них площадь от 150 метров. Понимаете, что такое поликлиника 150 метров? О каком новом формате мы можем говорить — «моя поликлиника», «регистратура»? Ну, это, знаете, хуже, чем в деревне. А здесь на первый взгляд просторно. Большая регистратура, несколько инфоматов, работает электронная запись. Чтобы разгрузить терапевтов и сократить время приема, часть работы взяли на себя медсестры — посты на каждом этаже. Но в коридорах все равно очереди. Жители Воронежа недовольны происходящим: Елена Осташкова: — Приходится подождать. Уже в районе часа сижу! Марина Фрицлер: — Записаться к узким специалистам сейчас гораздо труднее, чем было раньше. Очень большой наплыв народа. Надо свою очередь ждать по полторы-две недели. Это четвертая «резиновая» поликлиника, к которой приписан почти каждый седьмой житель города, и ежедневно добавляется еще десяток человек. Некоторые ездят сюда за 18 километров — со всех новых жилых кварталов быстрорастущего северного микрорайона.