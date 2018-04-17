Племянник Путина рассказал о закрытии бизнеса в Лондоне

Двоюродный племянник президента России, руководитель «Русского академического фонда» Роман Путин посетил Екатеринбург . В интервью «URA.ru» он заявил, что ему пришлось закрыть лондонский офис Putin consulting. По его словам, западные партнеры боятся с ним работать.

«Но просто те проекты, на которые мы раньше рассчитывали, закрылись. С нами боятся работать», — сказал он. Сейчас племянник президента зарабатывает на консалтинге, подготовке документов и кредитных советах. По его словам, на бизнесе отразилась общая ситуация в экономике.

«Здесь по большому счету больше внешних факторов, а на эти факторы может влиять только правительство и государство, и президент в том числе. На самом деле, такой кризисной ситуации нет, просто меняется структура экономики», — сказал он.