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Племянник Путина рассказал о закрытии бизнеса в Лондоне
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Племянник Путина рассказал о закрытии бизнеса в Лондоне 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Двоюродный племянник президента России, руководитель «Русского академического фонда» Роман Путин посетил Екатеринбург. В интервью «URA.ru» он заявил, что ему пришлось закрыть лондонский офис Putin consulting. По его словам, западные партнеры боятся с ним работать.
«Но просто те проекты, на которые мы раньше рассчитывали, закрылись. С нами боятся работать», — сказал он. Сейчас племянник президента зарабатывает на консалтинге, подготовке документов и кредитных советах. По его словам, на бизнесе отразилась общая ситуация в экономике.
«Здесь по большому счету больше внешних факторов, а на эти факторы может влиять только правительство и государство, и президент в том числе. На самом деле, такой кризисной ситуации нет, просто меняется структура экономики», — сказал он.
Как ранее писал «ФедералПресс», в Интернете появилось фото школьника, в котором пользователи опознали ребенка президента РФ Владимира Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой.
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