В ЕК не дали прямого ответа на идеи депутатов усилить санкции против России

Ряд европарламентариев, выступая на дебатах в Страсбурге , высказывали предложения расширить санкции в отношении Москвы , в том числе на фоне событий в Сирии

Представлявший на слушаниях ЕК комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес по итогам выступлений поблагодарил ораторов за выступления.

"Спасибо за этот полезный обмен мнениями. Слушая выступления, я пришел к выводу, что у нас есть общий интерес: мы хотим остаться едиными, реалистичными и сбалансированными по отношению к РФ", — сказал он. Выступление с переводом транслировалось на сайте ЕП.

"Мы должны смотреть, как наилучшим способом использовать все имеющиеся у нас инструменты, начиная, во-первых, с повышения наших возможностей устойчивости, во-вторых, поддерживая союзников, при этом продолжая диалог, оказывая поддержку гражданскому обществу в России, в том числе в сфере прав человека…" — добавил он.