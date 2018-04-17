В ЕК не дали прямого ответа на идеи депутатов усилить санкции против России 

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Представитель Еврокомиссии, участвовавший во вторник в дебатах в Европарламенте по теме России, в ответном слове напрямую не прокомментировал высказанные рядом депутатов предложения усилить санкции.
Ряд европарламентариев, выступая на дебатах в Страсбурге, высказывали предложения расширить санкции в отношении Москвы, в том числе на фоне событий в Сирии.
Представлявший на слушаниях ЕК комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес по итогам выступлений поблагодарил ораторов за выступления.
"Спасибо за этот полезный обмен мнениями. Слушая выступления, я пришел к выводу, что у нас есть общий интерес: мы хотим остаться едиными, реалистичными и сбалансированными по отношению к РФ", — сказал он. Выступление с переводом транслировалось на сайте ЕП.
"Мы должны смотреть, как наилучшим способом использовать все имеющиеся у нас инструменты, начиная, во-первых, с повышения наших возможностей устойчивости, во-вторых, поддерживая союзников, при этом продолжая диалог, оказывая поддержку гражданскому обществу в России, в том числе в сфере прав человека…" — добавил он.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал европейских союзников сохранять и усиливать санкции в отношении России.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.