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Сообщения о жидком «Новичке» назвали очередным вбросом
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Сообщения о жидком «Новичке» назвали очередным вбросом 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Отравляющее вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипали, было в жидком состоянии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Министерства окружающей среды Великобритании.
Разработчик технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН подчеркнул, что вся информация о расследовании отравления приходит из Лондона исключительно из неофициальных источников, не имеющих отношения к делу. Таким образом, можно сделать вывод, что технические факты идут в разрез с британской версией происшествия (слушайте аудио).
«Не понятно, что конкретно имел в виду это многоуважаемый министр. То ли, что само вещество жидкое, то ли то, что оно было в каком-то растворителе. Но это и не важно, по большому счёту официальные лица ничего не говорят о проводимом расследовании. Идут вбросы от каких-то лиц, которые явно с этим делом не связаны. Никаких реальных данных о происшествии от британцев не поступает. Судя по всему, любая техническая информация об инциденте, то есть те подробности, которые сейчас скрываются, будет противоречить британской официальной версии», — заключил Уткин.
Добавим, что Россия, в свою очередь, намерена дождаться официального ответа от ОЗХО, где рассматривают доклад швейцарской лаборатории. В нём утверждается, что семейство Скрипаль было отравлено разработанным на Западе веществом BZ.
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