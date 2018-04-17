Сообщения о жидком «Новичке» назвали очередным вбросом

Отравляющее вещество, от которого пострадали Сергей Юлия Скрипали , было в жидком состоянии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Министерства окружающей среды Великобритании.

Разработчик технологий уничтожения химоружия в РФ , бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН подчеркнул, что вся информация о расследовании отравления приходит из Лондона исключительно из неофициальных источников, не имеющих отношения к делу. Таким образом, можно сделать вывод, что технические факты идут в разрез с британской версией происшествия (слушайте аудио).

«Не понятно, что конкретно имел в виду это многоуважаемый министр. То ли, что само вещество жидкое, то ли то, что оно было в каком-то растворителе. Но это и не важно, по большому счёту официальные лица ничего не говорят о проводимом расследовании. Идут вбросы от каких-то лиц, которые явно с этим делом не связаны. Никаких реальных данных о происшествии от британцев не поступает. Судя по всему, любая техническая информация об инциденте, то есть те подробности, которые сейчас скрываются, будет противоречить британской официальной версии», — заключил Уткин.