Медведев распорядился выдвинуть кандидатов в совет директоров концерна «Алмаз-Антей» 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в советы директоров и ревизионные комиссии концерна «Алмаз-Антей» и еще трех акционерных обществ. Текст распоряжения и списки кандидатов размещены во вторник на сайте правительства РФ.
Росимуществу дано указание обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ: «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“, „ГАК „Оборонпромкомплекс“, „Роскартография“, “Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“.
Российской Федерации принадлежит 100% уставного капитала этих обществ.