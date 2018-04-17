Велоэкскурсии и викторины

Из года в год москвичи проявляют большой интерес к нашему городу, его культуре, наследию. И я думаю, что этот интерес нужно только поддерживать и развивать. В этом году особенностью Дней исторического и культурного наследия в Москве стала богатая программа. Для ценителей архитектуры, истории нашего города мы сделали упор на экскурсиях. Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет более 300 мероприятий, в том числе беговые и даже велосипедные экскурсии по Бульварному кольцу.

Как и в прошлые годы, свои двери перед москвичами откроют те памятники архитектуры, куда в обычное время доступ ограничен. Гостей примут 65 исторических объектов, среди которых, например, дом Тарасова на Спиридоновке, дом Николая Стахеева на Новой Басманной улице и особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке. Впервые пройдет уникальная экскурсия по дому Наркомфина, который является объектом культурного наследия и сейчас находится на реставрации.

Составляя программу, мы также учли мнение участников проекта «Активный гражданин». Они проголосовали за экскурсии по конкретным памятникам.

Один из победителей — усадьба в поселке Первомайское на территории Новой Москвы. Всего несколько лет назад она стояла в руинах, а сегодня передана Китайскому культурному центру. Так что этот и другие объекты ждут москвичей. Как и лекции, мастер-классы почетных реставраторов Москвы. Они расскажут обо всех деталях и тонкостях, обратят внимание на элементы отреставрированных, а также воссозданных объектов. Почетный реставратор города Григорий Мудров, например, проведет экскурсию по Петровскому путевому дворцу и дому Лобанова-Ростовского на Мясницкой улице. Поделятся специалисты и своими секретами реставрационного мастерства. Один из таких мастер-классов пройдет в реставрационном колледже № 26. Всего разработано 50 маршрутов, подготовлено 30 квестов, запланировано проведение фотовикторин и двух тематических выставок в центре города. Все это также нововведения 2018 года. Кроме того, в социальных сетях нашего департамента запустим фотоконкурс — на лучшее место в городе для подготовки к экзамену или предложения руки и сердца. Победители получат в подарок уникальную экскурсию по Москве в очках виртуальной реальности. В них можно будет увидеть, каким был город, и то, каким он мог бы стать при условии, что некоторые проекты были бы воплощены в жизнь.

Словом, программа получается насыщенной. Будет интересно, приходите. Вся подробная информация, как и запись на экскурсии, доступна на сайте dni-nasledya.ru.