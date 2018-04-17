«Зюзинская маньячка»: почему она стала убивать мужчин

Эта 39-летняя москвичка, страдающая шизотипическим расстройством личности, успела убить двух мужчин и еще нескольких ранить. По одной из версий таким образом Мария Петрова мстила за сексуальное насилие, которое ей пришлось неоднократно пережить.

Нападала в районе Зюзино

Свое прозвище Мария Петрова получила из-за места, где она чаще всего нападала на своих жертв — это Юго-Западный административный округ Москвы . Следствием и судом доказаны убийства двух москвичей. По поводу количества раненых Зюзинской маньячкой мнения разошлись — прокуратура настаивала на четырех, но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда определением от 15 мая 2003 года № 5-о03-82 вывела одного из пострадавших из числа потерпевших: суд посчитал, что неоспоримых доказательств того, что на мужчину напала именно Петрова, нет (раненый в отличие от остальных трех не видел, кто наносил ему удары, и опознать нападавшего (нападавшую) не мог).

Определением Верховного Суда также было отказано в привлечении М. А. Петровой к уголовной ответственности вследствие наличия у нее хронического психического (шизотипического) расстройства — то есть, адекватно воспринимать свои действия во время нападений Зюзинская маньячка не могла.

Таким образом, официально в этом деле два трупа и три, а не четыре раненых, как писали СМИ и блогеры. Кроме того, в многочисленных публикациях неверно указана фамилия первой жертвы, которой якобы был Сергей Макарьев. В вышеназванном определении Верховного Суда вообще фигурируют имена только двух убитых Петровой (И. А. Каморников и Н. П. Жабин). Среди раненых — Ефимов, Черняев и Исаев, В. П. Киселев исключен по вышеуказанной причине.

Кто она такая и зачем начала резать людей

Внешне это широкоплечая, высокая, мужеподобная женщина. С детства занималась спортом. По характеру малообщительная и замкнутая. У психиатра она наблюдалась с малых лет. Тем не менее Петрова преподавала физкультуру в одном из московских техникумов, где, к слову, хорошо характеризовалась, в том числе и как организатор внеурочных занятий спортом (гиревая секция), активная спортсменка (увлекалась плаванием).

С мужчинами Марии, очевидно, вследствие особенностей характера (а не исключено, что и из-за проблем с психикой) не везло. Основная причина, по которой Зюзинская маньячка начала нападать на представителей мужского пола с ножом, — месть за изнасилование со стороны некоего молодого человека и сексуальные приставания пожилого сослуживца. Якобы именно это и подтолкнуло ее к жестоким расправам над совершенно незнакомыми ей мужчинами. На момент совершения преступлений Петровой было 24 года.

Как она действовала

С марта по апрель Зюзинская маньячка пять раз нападала на мужчин с ножом. Била в горло, живот или сзади в спину. Нападения происходили на улице, часто при свидетелях. Следствие потом сделало вывод, что Петрова заранее не заботилась о том, где, когда и кого именно она станет убивать. Не продумывала пути отхода и в принципе не разрабатывала план преступления. Ее влекло маниакальное желание зарезать мужчину во что бы то ни стало, и неважно, при каких именно обстоятельствах.

Первый москвич И. А. Каморников был убит ею 1 марта возле метро «Варшавское». В конце месяца ударами ножа в горло Зюзинская маньячка зарезала на Сивашской улице Н. П. Жабина. До конца апреля того же года, когда М. А. Петрову задержали, она успела напасть с ножом еще на трех человек (доказанные следствием и судом эпизоды), которые, по счастью, выжили.

Зюзинскую маньячку поймали 23 апреля 2002 года. Петрова созналась в убийствах, а судебно-психиатрическая экспертиза признала ее невменяемой, а следовательно, неподсудной в плане привлечения к уголовной ответственности. Сейчас Петрова находится на принудительном лечении в спецучреждении. Потерпевшие, проходившие по данному уголовному делу, безуспешно пытались опротестовать выводы экспертов и настаивали на том, чтобы маньячка все же села в тюрьму. Но суд им в этих требованиях отказал.