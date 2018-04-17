Артист Black Star отбил девушку у Тимати

Кажется, на лейбле назрел серьезный скандал.

Доверять нельзя никому, даже собственным подчиненным. Молодые и дерзкие исполнители не остановятся ни перед чем, чтобы достичь цели. Даже если речь идет о любви.

Артист лейбла Black Star Миша Марвин не постеснялся отбить девушку у самого Тимати ! Борьба за сердце красотки была нешуточная. Все случилось в мрачном особняке, на съемочной площадке — к счастью, весь скандал касается только клипа. Так что и красотку молодой певец у Тимати увел, и место на лейбле при нем останется.

Публикация от Миша Марвин | Black Star (@misha_marvin)

8 Фев 2018 в 2:37 PST Основатель Black Star отметил, что в этот раз на лейбле решили снять серьезное кино:

«Для многих фит с известным артистом это шанс проснуться знаменитым. В нашем случае случилось наоборот. Я ждал, пока Миша покажет тот новый качественный уровень, который мы видим в этой работе, и только тогда решил присоединиться к нему на треке».

Миша Марвин и Тимати боролись за блондинку, в реальной же жизни популярный артист счастлив с жаркой брюнеткой Анастасией Решетовой . А вот за сердце Миши поклонницы еще могут побороться: напомним, совсем недавно певец рассказал Wday.ru , что запросто смог бы встречаться со своей фанаткой.

Егор Крид отказался от отношений с участницей другого сезона «Холостяка»

Самое откровенное интервью нового «холостяка» Егора Крида

Читайте также: