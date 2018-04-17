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Артист Black Star отбил девушку у Тимати
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Артист Black Star отбил девушку у Тимати 

WDay.ru 53 минуты назад
Фото: WDay.ru
Кажется, на лейбле назрел серьезный скандал.
Доверять нельзя никому, даже собственным подчиненным. Молодые и дерзкие исполнители не остановятся ни перед чем, чтобы достичь цели. Даже если речь идет о любви.
Артист лейбла Black Star Миша Марвин не постеснялся отбить девушку у самого Тимати! Борьба за сердце красотки была нешуточная. Все случилось в мрачном особняке, на съемочной площадке — к счастью, весь скандал касается только клипа. Так что и красотку молодой певец у Тимати увел, и место на лейбле при нем останется.
Публикация от Миша Марвин | Black Star (@misha_marvin)
8 Фев 2018 в 2:37 PST  Основатель Black Star отметил, что в этот раз на лейбле решили снять серьезное кино:
«Для многих фит с известным артистом это шанс проснуться знаменитым. В нашем случае случилось наоборот. Я ждал, пока Миша покажет тот новый качественный уровень, который мы видим в этой работе, и только тогда решил присоединиться к нему на треке».
Миша Марвин и Тимати боролись за блондинку, в реальной же жизни популярный артист счастлив с жаркой брюнеткой Анастасией Решетовой. А вот за сердце Миши поклонницы еще могут побороться: напомним, совсем недавно певец рассказал Wday.ru, что запросто смог бы встречаться со своей фанаткой.
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