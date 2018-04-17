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Современные подходы к экспертизе экстремистских материалов обсудят в Москве 19 апреля
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Современные подходы к экспертизе экстремистских материалов обсудят в Москве 19 апреля 

РИАМО 54 минуты назад
Специалисты ведущих экспертных центров России соберутся в Москве 19 апреля на семинаре «Анализ поликодовых текстов экстремистской направленности в судебной экспертизе», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Кейсы с наиболее сложными практиками экспертизы изображений, видео— и аудиопубликаций экстремистской направленности, а также научные подходы по работе с данными материалами будут рассмотрены 19 апреля в ходе семинара «Анализ поликодовых текстов экстремистской направленности в судебной экспертизе», — говорится в сообщении.
Основная цель мероприятия — организация эффективного взаимодействия экспертов различных министерств и ведомств, инициаторов (заказчиков) проведения комплексных психолингвистических исследований, а также разработка алгоритма анализа поликодовых текстов.
В обсуждении примут участие руководители экспертных направлений государственных судебно-экспертных учреждений, некоммерческих экспертных организаций, а также ведущие ученые высших учебных заведений. Со вступительным словом перед участниками семинара выступят проректор по науке ФГБОУ «Государственный институт русского языка имени Пушкина» Михаил Осадчий и директор ГБУ Москвы «Московский исследовательский центр» Виктор Немчинов.
Поликодовые тексты — материалы, содержащие вербальную и невербальную информацию, получившие широкое распространение вследствие повсеместного использования сети «Интернет» и новейших широкодоступных компьютерных технологий. При анализе подобных материалов экспертам, особенно судебным экспертам-лингвистам и психологам, работающим в области противодействия экстремизму и терроризму, приходится применять не только стандартные методы исследования, но также методы смежных наук.
«Поскольку изменения в сети «Интернет» происходят постоянно, появляются новые сервисы, быстро распространяются новейшие программы, и соответственно все большее число людей получает возможность создания сложных материалов, эксперты решают сложные задачи анализа поликодовых текстов с привлечением различных научных подходов, каждый из которых имеет право на существование», — поясняется в материале.
Сегодня, опираясь на разнообразный опыт, накопленный в ходе экспертной практики последнего десятилетия, судебные эксперты имеют возможность выработать общее видение ряда актуальных вопросов, непосредственно используемых в ежедневной практике.
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