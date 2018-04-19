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Эксперт: каждое второе дело об экстремизме в Москве не подтверждается
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Эксперт: каждое второе дело об экстремизме в Москве не подтверждается 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Каждое второе заключение психолого-лингвистической экспертизы, проводимой столичным «Московским исследовательским центром», по материалам экстремистской и террористической направленности, является отрицательным. Об этом сообщил в четверг в рамках семинара «Анализ поликодовых текстов экстремистской направленности в судебной экспертизе» проректор по науке ФГБОУ «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина» Михаил Осадчий.
"Московский исследовательский центр" создан в 2013 году по распоряжению правительства города. Он является одним из ведущих московских государственных экспертных учреждений, основное направление деятельности которого — экспертное сопровождение оперативно-следственных мероприятий, проводимых правоохранительными органами столицы, осуществляемое на основе новейших технологий высококвалифицированным экспертным составом. Среди специалистов предприятия ведущие ученые в области юридических, филологических, психологических и физико— математических наук.
"Очень часто наше заключение становится примиряющим для сторон. В моей практике, статистика следующая: более половины заключений отрицательные. То есть судебный эксперт-лингвист становится заслоном на пути не очень профессионального обвинения", — сказал Осадчий.
В свою очередь директор столичного ГБУ «Московский исследовательский центр» Виктор Немчинов уточнил, что за 2017 год по различным заданиям правоохранительных органов 35 штатным и внештатными сотрудниками организации было проведено 407 комплексных психолого-лингвистических исследований и экспертиз. С января по настоящее время 2018 года сотрудниками выполнено 103 экспертизы исследований.
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