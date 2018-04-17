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Суд в Москве оштрафовал «Перекресток» на 700 тыс. руб за выявленные нарушения
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Суд в Москве оштрафовал «Перекресток» на 700 тыс. руб за выявленные нарушения 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы назначил АО «Торговый дом «Перекресток» штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
«При проведении плановой проверки АО «Торговый дом „Перекресток“ установлено, что в магазинах по адресам: Москва, улица Базовая, 2, строение 1, и улица 1-я Рейсовая, 10, юридическим лицом повторно допущены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении.
В торговых залах осуществлялась реализация из транспортной тары нерасфасованной пищевой продукции (конфет) в легко раскрываемой упаковке по типу самообслуживания, что не допускается санитарными правилами. Указанное нарушение может привести к загрязнению кондитерской продукции (конфет).
Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» по результатам лабораторных исследований пищевой продукции, допущены нарушения TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В масле сладко-сливочном несоленом «Крестьянское» по микробиологическим показателям безопасности превышено содержание дрожжей в продукте в два раза.
Ранее за аналогичное правонарушение АО «Торговый дом „Перекресток“ было привлечено к административной ответственности. По факту выявленных нарушений в ходе плановой проверки, уполномоченным должностным лицом был составлен протокол об административном правонарушении в отношении АО „Торговый дом „Перекресток“.
“Протокол об административном правонарушении был передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. По результатам рассмотрения дела суд счел возможным назначить АО „Торговый дом „Перекресток“ наказание в минимальном размере санкции, установленной частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей“, — уточняется в материале.
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