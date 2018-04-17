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Выйти из себя: 11 проектов виртуальной реальности, которые помогут познать мир и понять других
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Выйти из себя: 11 проектов виртуальной реальности, которые помогут познать мир и понять других 

Теории и Практики 56 минут назад
Фото: Теории и Практики
Виртуальная реальность позволяет изучать и расширять возможности мозга, бороться с дискриминацией и предрассудками в обществе и лучше понимать людей, которые не похожи на нас. «Теории и практики» выбрали 11 проектов, которые используют VR-технологии в социальных целях, и попросили журналистку и VR-исследовательницу Наоми Рот (Naomi Roth) оценить их и объяснить, зачем людям меняться телами, переноситься в виртуальную тюрьму или жизнь бездомного, смотреть на мир глазами лягушки и превращаться в дерево.
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