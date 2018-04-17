Делегация из Замбии посетила Московскую областную думу

Представители Национальной ассамблеи Республики Замбия посетили Московскую областную думу и обсудили возможность продолжить сотрудничество по обмену опытом организации законодательной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Российско-замбийские отношения традиционно характеризуются регулярным и насыщенным политическим диалогом. Двустороннее сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и многоплановый характер, опирается на прочные торгово-экономические связи, динамичное межрегиональное партнерство, прямые контакты между людьми. Между нашими странами поддерживается стабильный политический диалог», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

Республика Замбия и Российская Федерация давно сотрудничают не только в международной сфере, но в экономических вопросах, развитии атомной энергетике и сельского хозяйства. Так, в феврале 2017 года в Москве подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении на территории Республики Замбия центра ядерной науки и технологий.

По словам председателя Национальной ассамблеи Республики Замбия Патрика Матибини, это позволило предотвратить в стране энергетический кризис. Теперь отношения между Замбией и Российской Федерации будут выстраиваться на межпарламентском уровне. Московская областная дума готова поделиться своим опытом в организации работы законодательной власти.

«Деятельность Московской областной Думы всецело направлена на развитие нашего региона. Накапливая собственный опыт работы, мы проявляем большой интерес к деятельности законодательных органов власти субъектов России и зарубежных региональных парламентов», — отметил Брынцалов.

Он также рассказал о работе и структуре областного парламента, достижениях Московской области в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования.

По словам председателя, в 2017 году Московская область заняла первое место по количеству созданной промышленной инфраструктуры. Занимает первые места в Центральном федеральном округе России по объемам производства молока, сыра и овощей. Московская область входит в пятерку лучших регионов России по числу школ, в топ-500 и призеров олимпиад.

Матибини высоко оценил деятельность Мособлдумы и рассказал о намерении продолжить сотрудничество по обмену опытом организации законодательной деятельности.

«Основная миссия парламента — это улучшить качество жизни и показатели работы в стране или регионе. Структура Московской областной думы, те различные подходы в своей деятельности, которые применяют аппарат и депутаты парламента, говорят о высокой эффективности работы региональной думы. Это будет стимулом для нас как можно лучше изучить ваш опыт», — подчеркнул Матибини.