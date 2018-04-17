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В Архангельской области и НАО накопились 38-миллионные долги по зарплате
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В Архангельской области и НАО накопились 38-миллионные долги по зарплате 

29.ru 56 минут назад
Фото: 29.ru
По состоянию на 1 апреля 2018 года предприятия и организации Архангельской области не выплатили в срок заработную плату своим сотрудникам на общую сумму 38 миллионов рублей. При этом большая часть задолженности приходится на предприятия Ненецкого автономного округа — 33,4 миллиона рублей. Об этом сайту 29.ru сообщили в Федеральной службе государственной статистики.
Однако фактический уровень задолженности перед работниками может быть значительно выше. Дело в том, что статистика сформирована исключительно по крупным и средним предприятиям. В ней не учитывается задолженность по заработной плате, образовавшаяся на малых предприятиях.
Дополнительно в ведомстве отметили, что за март просроченная задолженность по заработной плате перед жителями региона сократилась на 11,5 миллиона рублей. При этом в Архангельской области долги сократились почти вдвое, а в НАО — на 23%.
Большая часть задолженности перед работниками приходится на частные предприятия. Однако Архангельская область остаётся единственным регионом в Северо-Западном федеральном округе, где имеется бюджетная задолженность по выплате заработной платы — она составляет 300 тысяч рублей.
По уровню долгов по заработной плате Архангельская область занимает седьмое место на северо-западе России. Меньше, чем в Поморье, своим работникам должны только компании Вологодской и Новгородской областей. В Калининградской области задолженность по заработной плате отсутствует.
В целом по России предприятия и организации должны своим работникам почти 3 миллиарда рублей. Из них почти 50 миллионов приходятся на долги бюджетных учреждений и организаций.
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