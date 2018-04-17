На сельхозфоруме в Таджикистане подписали более 40 контрактов

Таджикистане прошел форум сельхозпроизводителей. На нем было подписано более 40 важных контрактов, передает «МИР 24».

На мероприятие приехали бизнесмены и фермеры из разных стран СНГ, а также из Индии Китая . Как заявляют организаторы, именно на таких встречах есть уникальная возможность заключить договоры напрямую с поставщиками. Все это позволяет значительно снизить стоимость продуктов для потребителей.

«Мы каждый год весной проводим этот форум с тем, чтобы до начала созревания урожая уже были подписаны контракты, тем самым мы могли побольше экспортировать нашу продукцию сельхозпроизводители на наши традиционные рынки», — заместитель председателя Согдийской области Анвар Якуби.

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