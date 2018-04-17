Представители Департамента финансов Москвы войдут в рабочую группу Мосгордумы по криптоиндустрии и блокчейну

Участники заседания обсудили вопросы правового регулирования и практического применения современных технологий массовых коммуникаций, которые способны существенно повысить качество городского управления.

Заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы Андрей Семункин связал появление и развитие криптовалют с потребностью в новых платежных инструментах, соответствующих технологическому развитию. Но без определения правового статуса и законодательного регулирования использование криптовалют является крайне опасным.

По его мнению, гораздо более важным на текущем этапе представляется рассмотрение вопроса об использовании технологии блокчейн, которая применяется при создании криптовалют и с точки зрения содержащихся в ней фундаментальных решений является потенциально крайне эффективной, в том числе в трансформации государственного управления, чтобы сделать работу органов власти еще более полезной для бизнеса, граждан и социальных институтов.