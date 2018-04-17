Ещё
Представители Департамента финансов Москвы войдут в рабочую группу Мосгордумы по криптоиндустрии и блокчейну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители Департамента финансов Москвы войдут в рабочую группу Мосгордумы по криптоиндустрии и блокчейну 

Департамент финансов города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Участники заседания обсудили вопросы правового регулирования и практического применения современных технологий массовых коммуникаций, которые способны существенно повысить качество городского управления.
Заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы Андрей Семункин связал появление и развитие криптовалют с потребностью в новых платежных инструментах, соответствующих технологическому развитию. Но без определения правового статуса и законодательного регулирования использование криптовалют является крайне опасным.
По его мнению, гораздо более важным на текущем этапе представляется рассмотрение вопроса об использовании технологии блокчейн, которая применяется при создании криптовалют и с точки зрения содержащихся в ней фундаментальных решений является потенциально крайне эффективной, в том числе в трансформации государственного управления, чтобы сделать работу органов власти еще более полезной для бизнеса, граждан и социальных институтов.
Также в списке выступавших — член комиссии МГД по экономической политике и финансам, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, председатель комиссии МГД по экологической политике Зоя Зотова, начальник правового управления Департамента информационных технологий города Москвы Наталья Андриянова.
Департамент финансов города Москвы: последние новости
В Департаменте финансов Москвы состоялась встреча с дочерью первого Народного комиссара финансов СССР Григория Сокольникова. Москва совершенствует оценку финансового менеджмента в госуправлении Рабочая группа по развитию проекта «Бюджет для граждан» обсудила основные направления развития в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу109
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой184
Кобзон выбрал место на кладбище137
У Порошенко нашли секретную фабрику246
Европа собралась защитить россиян117
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение