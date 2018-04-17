Прием эскизов на конкурс граффити Подмосковья стартует 23 апреля

Областной конкурс граффити проведут в Подмосковье с 23 апреля по 29 июня, он будет посвящен чемпионату мира по футболу, спорту и здоровому образу жизни, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством. Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников, открыть новые имена, таланты и украсить город творчеством его жителей, это одна из возможностей самовыражения представителей субкультур, неформальных творческих объединений для развития социальной активности молодого поколения», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Она добавила, что в этом году у конкурса граффити сразу две актуальные темы, направленные на воспитание патриотизма и гордости за свою страну у молодежи: чемпионат мира по футболу — 2018 в России ; спорт и здоровый образ жизни.

Областной конкурс граффити проводится с 23 апреля по 29 июня 2018 года в несколько этапов: с 23 апреля по 6 мая — подача анкет и эскизов рисунков участниками конкурса в администрации муниципальных районов (городских округов) Московской области; 7 — 20 мая — отбор конкурсных эскизов и определение финалистов в муниципалитетах; 21 мая — 3 июня — нанесение изображения отобранных эскизов на открытых поверхностях в муниципалитетах Подмосковья, 18 — 29 июня — подведение итогов.

«Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области. В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные участники, так и команды. Количество поданных эскизов на I этап конкурса от участника или команды не ограничено», — добавляется в сообщении.

Для участия в областном конкурсе граффити необходимо направить по электронной почте муниципального района (городского округа) Московской области (по месту своего проживания или пребывания), указанной на сайте ГУСК Московской области, и по электронной почте graffitimo-2018@mail.ru (в ГУСК) заявку, состоящую из анкеты, эскиза и заполненного согласия на обработку персональных данных.

Нарисованные конкурсные работы будут оцениваться жюри конкурса по следующим критериям: выдержанная тематическая направленность (или соответствие теме конкурса); оригинальность замысла (решения); композиция (идея, сюжет); художественно-эстетическое впечатление; исполнительское мастерство.