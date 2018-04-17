Эксперт оценил возможность прекращения поставок в США ракетных двигателей

«Соединённым Штатам будет нанесён ущерб, им придётся сократить свои космические программы, но при возможностях американцев довольно быстро находить средства на совершенствование своих программ наши контрсанкции дадут временный эффект», — заявил он.

По мнению эксперта, более эффективным может стать запрет поставок титана в США, а оптимальным ходом стала бы комбинированная мера.

Судаков добавил, что в целом в своих отношениях с Вашингтоном Россия должна вести себя так, как ведут себя Соединённые Штаты с Москвой

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что поставки ракетных двигателей в США могут быть прекращены, но пока такого решения нет.