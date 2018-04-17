Храм в честь чуда Архангела Михаила в Хонех достроят в Москве во второй половине 2019 г

Храм в честь чуда Архангела Михаила в Хонех в столице планируют достроить во второй половине 2019 года, летом 2018-го завершатся основные общестроительные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы

«В районе Братеево ведется строительство храма в честь чуда Архангела Михаила в Хонех вблизи уже имеющегося, посвященного преподобной Марии Египетской. Храм на пятьсот прихожан строится в очень живописном месте на Борисовских прудах. Новое церковное сооружение возводится в камне в отличие от соседней деревянной церкви», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Строительство храма ведется в рамках городской «Программы-200». Проект выбирался не случайно. Чтобы храм был виден издалека, его поставили на четырехметровый стилобат. Строится большой храмовый комплекс, где есть место и для воскресной школы, и для других занятий, нужных и полезных прихожанам. В рамках программы реновации вокруг будет построено новое комфортабельное жилье.

Советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин , курирующий программу по строительству православных храмов в столице, отметил, что под храм отведен большой участок, что в дальнейшем позволит устроить парк, который станет любимейшим местом для жителей всего округа.

«Планируется, что уже летом текущего года завершатся основные общестроительные работы, а затем начнется отделка помещений. Куратор программы поручил рассмотреть вопрос о подключении к сетям, поскольку весь комплекс намечено запустить во второй половине 2019 года для того, чтобы в зимний период в теплых помещениях была возможность проводить отделочные работы. Храмовый комплекс будет являться одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках программы строительства православных храмов», — отмечается в сообщении.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Очень важно, чтобы православные христиане могли посещать церковь рядом со своим домом, в пешей доступности.

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий. «Программа-200» реализуется полностью на пожертвования.