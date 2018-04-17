Делегация из Подмосковья приняла участие в конгрессе «Цветущий миндаль» в Крыму

Феодосии прошел III Международный крымский женский конгресс «Цветущий миндаль», в мероприятии также приняла участие подмосковная делегация, сообщается на сайте региональной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области». «Делегацию Московской области на конгрессе возглавлял Владимир Шакулов — начальник управления по информационной политике и рекламе администрации Наро-Фоминского городского округа, вице-президент Общероссийского фонда «Вымпел-Гарант». Владимир Рауфович по просьбе организаторов выступил с докладом на тему «Дипломатическая миссия СМИ в условиях глобализации и локальных войн», — говорится в сообщении. На мероприятии также отметили рассказ председателя Московского областного отделения Межнационального центра культуры и творчества «Женщины Крыма» Жанны Софиновой о реализации в Московской области патриотического проекта «Подмосковье — Крым Севастополь ». Софинова рассказала о сотрудничестве с региональными и местными национальными общественными объединениями Крыма и Московской области. Целью мероприятия является создание новой платформы для объединения и интеграции, обсуждения человеческих ценностей, формирования и трансляции позитивного образа России и рассмотрения вопросов гендерного равенства в республике Крым с учетом внимания мирового сообщества. Организатором конгресса третий год подряд является региональный Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма». Болгарии, Узбекистана, В этом году конгресс собрал более ста участников из разных уголков Крыма, из других регионов России, а также из ряда зарубежных стран: Индии, Австрии Таджикистана и других.