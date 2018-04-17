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Делегация из Подмосковья приняла участие в конгрессе «Цветущий миндаль» в Крыму
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Делегация из Подмосковья приняла участие в конгрессе «Цветущий миндаль» в Крыму 

РИАМО 1 час назад
В Феодосии прошел III Международный крымский женский конгресс «Цветущий миндаль», в мероприятии также приняла участие подмосковная делегация, сообщается на сайте региональной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области».
«Делегацию Московской области на конгрессе возглавлял Владимир Шакулов — начальник управления по информационной политике и рекламе администрации Наро-Фоминского городского округа, вице-президент Общероссийского фонда «Вымпел-Гарант». Владимир Рауфович по просьбе организаторов выступил с докладом на тему «Дипломатическая миссия СМИ в условиях глобализации и локальных войн», — говорится в сообщении.
На мероприятии также отметили рассказ председателя Московского областного отделения Межнационального центра культуры и творчества «Женщины Крыма» Жанны Софиновой о реализации в Московской области патриотического проекта «Подмосковье — Крым — Севастополь». Софинова рассказала о сотрудничестве с региональными и местными национальными общественными объединениями Крыма и Московской области.
Целью мероприятия является создание новой платформы для объединения и интеграции, обсуждения человеческих ценностей, формирования и трансляции позитивного образа России и рассмотрения вопросов гендерного равенства в республике Крым с учетом внимания мирового сообщества.
Организатором конгресса третий год подряд является региональный Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма».
В этом году конгресс собрал более ста участников из разных уголков Крыма, из других регионов России, а также из ряда зарубежных стран: Индии, Австрии, Болгарии, Узбекистана, Таджикистана и других.
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