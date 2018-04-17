Воробьев рассказал о реализации проекта «Чистая вода» в Подмосковье

Глава Подмосковья заявил, что около 3,5 миллиарда рублей будет потрачено на современные водопроводы и ВЗУ. В 2018 году планируется построить и улучшить 80 водозаборных узлов, контроль будут осуществлять отраслевые ведомства и власти муниципалитетов.

На территории Московской области с 2014 года было построено и модернизировано 254 водозаборных узла. Эта работа в регионе будет продолжена.

"Мы уже увеличили долю жителей, которые получают качественную воду с 83 до 93%", — отметил Воробьев.

Балашихе, Люберцах, До 16,6% планируется увеличить объемы поставок воды от "Мосводоканала" в ближайшие пять лет. На данный момент этот показатель составляет 12%. Таким образом будет улучшено качество воды в Мытищах Котельниках , Дзержинском, Красногорске Химках , Лыткарине, Ленинском, Одинцовском и Солнечногорском районах.

По словам Воробьева за 2018-19 год каждый населенный пункт Подмосковья будет получать чистую воду.