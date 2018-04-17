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Воробьев рассказал о реализации проекта «Чистая вода» в Подмосковье
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Воробьев рассказал о реализации проекта «Чистая вода» в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства заявил, что сотрудничество с Москвой в рамках проекта «Чистая вода» даст возможность обеспечить качественной водой всех жителей столичного региона. Об этом сообщил телеканал «360».
Глава Подмосковья заявил, что около 3,5 миллиарда рублей будет потрачено на современные водопроводы и ВЗУ. В 2018 году планируется построить и улучшить 80 водозаборных узлов, контроль будут осуществлять отраслевые ведомства и власти муниципалитетов.
На территории Московской области с 2014 года было построено и модернизировано 254 водозаборных узла. Эта работа в регионе будет продолжена.
"Мы уже увеличили долю жителей, которые получают качественную воду с 83 до 93%", — отметил Воробьев.
До 16,6% планируется увеличить объемы поставок воды от "Мосводоканала" в ближайшие пять лет. На данный момент этот показатель составляет 12%. Таким образом будет улучшено качество воды в Мытищах, Балашихе, Люберцах, Котельниках, Дзержинском, Красногорске, Химках, Лыткарине, Ленинском, Одинцовском и Солнечногорском районах.
По словам Воробьева за 2018-19 год каждый населенный пункт Подмосковья будет получать чистую воду.
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