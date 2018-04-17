Володин поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием

Редакцию издания отличает профессионализм и честность по отношению к читателям, умение исчерпывающе ответить на их самые наболевшие вопросы, отметил спикер Госдумы

«Все эти годы редакцию издания отличает профессионализм и честность по отношению к читателям, умение исчерпывающе ответить на их самые острые и наболевшие вопросы, творческая подача и ответственность за каждое напечатанное слово. Благодаря таланту, мастерству и новаторским идеям журналистов ваша газета снискала заслуженное признание и уважение миллионов людей в нашей стране и далеко за ее пределами», — говорится в письме парламентария.

По словам Володина, в настоящее время «АиФ» развивает и преумножает славные традиции, заложенные предыдущими поколениями журналистов еженедельника.

Неизменно актуальные темы, неповторимый стиль и использование современных технологий позволяют газете на протяжении многих лет оставаться одним из самых читаемых изданий страны, отметил спикер нижней палаты российского парламента.