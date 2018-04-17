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Володин поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием
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Володин поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Редакцию издания отличает профессионализм и честность по отношению к читателям, умение исчерпывающе ответить на их самые наболевшие вопросы, отметил спикер Госдумы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил коллектив и читателей «Аргументов и фактов» с 40-летием газеты.
«Все эти годы редакцию издания отличает профессионализм и честность по отношению к читателям, умение исчерпывающе ответить на их самые острые и наболевшие вопросы, творческая подача и ответственность за каждое напечатанное слово. Благодаря таланту, мастерству и новаторским идеям журналистов ваша газета снискала заслуженное признание и уважение миллионов людей в нашей стране и далеко за ее пределами», — говорится в письме парламентария.
По словам Володина, в настоящее время «АиФ» развивает и преумножает славные традиции, заложенные предыдущими поколениями журналистов еженедельника.
Неизменно актуальные темы, неповторимый стиль и использование современных технологий позволяют газете на протяжении многих лет оставаться одним из самых читаемых изданий страны, отметил спикер нижней палаты российского парламента.
Ранее «Аргументы и факты» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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