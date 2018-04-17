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Прокуратура проверила имущественное положение самарских чиновников
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Прокуратура проверила имущественное положение самарских чиновников 

ТРК Губерния 1 час назад
Не указывали заработок родственников в декларациях о доходах. Это самое частое нарушение, которое в 2017 году выявляла региональная прокуратура при проверке имущественного положения чиновников. Служители Фемиды изучили данные, которые предоставили 3 тысячи муниципальных и государственных служащих. Помимо доходов, чиновники должны были отчитаться об имуществе своих семей и банковских счетах. Выявлено 1379 недостоверных сведений. В результате пять человек лишились работы в связи с утратой доверия. Наиболее часто нарушения встречались в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, а также в Красноярском, Ставропольском и Сызранском районах.
К примеру, в областном центре два депутата Красноглинского района не предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе. А их коллега из Промышленного района при оформлении декларации «забыл» про 2,5 млн рублей, лежащих на счетах его семьи. Информация о нарушениях передана для ознакомления главе региона. «476 нарушений допущены муниципальными служащими, 455 — федеральными государственными служащими, 170 — лицами, замещающими муниципальные должности, 119 — государственными гражданскими служащими Самарской области, 4 — лицами, замещающими государственные должности субъекта и 155 — иными должностными лицами», — подытожил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин.
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