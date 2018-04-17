Он жил двойной жизнью как шпион КГБ 10 лет — теперь он рассказывает свою историю

Джек Барски (Jack Barsky) десять лет был шпионом КГБ в США . Но прошло еще десять лет, прежде чем он открыл правду своей жене и попался.

Сейчас он рассказывает свою историю и предостерегает о способности России создавать раскол и неуверенность на Западе.

Он представляется как Джек Барски — это имя он носит с конца 70-х годов.

«Но мои немецкие друзья до сих пор зовут меня Альбрехт Диттрих (Albrecht Dittrich)», — говорит Джек, когда «Метро» встречается с ним в книжном издательстве «Линд и Компания» (Lind & Co) в Стокгольме

В книге «Под прикрытием» (Deep Undercover) Джек Барски рассказывает о том, как он больше 10 лет жил как тайный агент в США, получив задание завязывать контакты и собирать информацию для советской разведки КГБ. Но когда ему приказали покинуть страну и вернуться в Советский Союз, он предпочел остаться и покончить со шпионской жизнью.

«Я не переметнулся, а прекратил работу. Разница есть. Перебежчик звонит ФБР и говорит, что хочет перейти на их сторону. Я лишь перестал работать».

Работа шпионом подразумевает в том числе и розыск перебежчиков, и Джек Барски знал, что подвергает свою жизнь смертельной опасности, решив отойти от дел.

«Но я был вынужден продолжать делать то, что делал. Я не вернулся, потому что хотел сохранить ту жизнь, что у меня была в США. Минимум четыре месяца я старательно ходил на работу разными дорогами и в разное время. Казалось бы, кто-нибудь на работе или моя жена должны были заподозрить что-то из-за этого ужасного стресса, но ничего не произошло».

Много лет все было тихо, и Джек Барски сконцентрировался на погоне за американской мечтой. Лишь в 1997 году, девять лет спустя после того, как он оставил КГБ, он рассказал жене, что на самом деле родился в Восточной Германии под именем Альбрехт Диттрих и работал на КГБ. В то время американская федеральная разведывательная служба, ФБР, уже начала прослушивать их жилье, и вскоре после беседы его увезли на допрос. Он сразу во всем признался.

В то время Владимир Путин как раз начинал свою политическую карьеру в Москве , а Россия находилась в состоянии экономического хаоса, и за углом ее поджидал финансовый кризис. Но неудивительно, что его бывший работодатель сумел оправиться, говорит Джек Барски.

«Можно было обойтись и без Владимира Путина, но Россия хотела кого-то вроде Путина и нуждалась в нем. Он — искусный политик, который невероятно хорошо читает в русской душе. Вот поэтому они и голосуют за него, мошенничество на выборах играет минимальную роль, русские его любят. И у него есть план».

Многие шведские власти, в том числе СЭПО (Säpo, Полиция безопасности) и Управление по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям, ожидают, что иностранные власти будут пытаться повлиять на важные вопросы перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью. По словам Джека Барски, в этом нет ничего нового, разве что стало легче распространять дезинформацию через интернет.

«КГБ так и работал всю свою историю, раньше они использовали газеты для вброса фальшивой информации, вроде той, что руководитель ФБР Эдгар Гувер (J. Edgar Hoover) — тайный трансвестит. Они пытались создать атмосферу неуверенности и раскола. Когда пошли сообщения о связи русских с Трампом, я сразу сказал, что все упускают главное — стремление расколоть народ».

КГБ, или Комитет государственной безопасности, был гражданской частью разведывательной службы Советского Союза. КГБ отвечал за разведывательную деятельность с 1954 по 1991 год.

В том числе КГБ занимался шпионажем и контршпионажем. Его сотрудники вели активную деятельность за границей, например, через посольства или создавая фальшивые личности советским гражданам в других странах.