Алиханов: специальный административный район в Калининграде поможет развитию территории

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Создание специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде поможет развивать территории. Такое мнение выразил журналистам глава области Антон Алиханов на мероприятии в Москве.

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», в правительстве РФ обсуждают законопроект о создании САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда. Проект закона направлен на помощь российским компаниям, попавшим под санкции.

"В нашей части мы в любом случае были бы рады реализации такого проекта на нашей территории, потому что, конечно, и плюсы для [развития] территорий. Это и возможность дополнительного развития людей, которые приедут и будут обслуживать инфраструктуру всех этих новых механизмов. Поэтому для нас это, конечно, позитив и какая-то новая точка роста", — сказал он.

Глава Калининградской области пояснил, что власти региона принимали участие в разработке проекта. По словам Алиханова, законопроект могут принять до конца года. Он добавил, что «президент давал поручения относительно подобного режима еще в прошлом году».

10 апреля в СМИ появилась информация о том, что в рамках мер по поддержке предпринимателей из санкционного списка на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский на Дальнем Востоке создадут офшорные зоны со специальным налоговым режимом. По данным «Ведомостей», которые сообщили об этом со ссылкой на источники в федеральных госструктурах, соответствующие поправки в существующие законы разработаны Минэкономразвития . Их могут принять в весеннюю сессию.