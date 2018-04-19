Медведев надеется, что премьер Саргсян продолжит развивать сотрудничество Армении с РФ 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.
"Убежден, что на новом посту вы продолжите уделять приоритетное внимание наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижению перспективных совместных проектов и инициатив в различных областях, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", — отметил глава правительства РФ, обращаясь к армянскому коллеге в поздравительном послании. «Это в полной мере отвечает интересам России и Армении», — уверен он.
Медведев также особо отметил личный вклад Саргсяна «в развитие дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений».
После выборов президента Армении 9 апреля Серж Саргсян завершил 10-летнее пребывание на посту президента Армении и во вторник был назначен премьер-министром республики.