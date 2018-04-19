Медведев надеется, что премьер Саргсян продолжит развивать сотрудничество Армении с РФ

"Убежден, что на новом посту вы продолжите уделять приоритетное внимание наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижению перспективных совместных проектов и инициатив в различных областях, углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза ", — отметил глава правительства РФ , обращаясь к армянскому коллеге в поздравительном послании. «Это в полной мере отвечает интересам России и Армении», — уверен он.

Медведев также особо отметил личный вклад Саргсяна «в развитие дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений».

После выборов президента Армении 9 апреля Серж Саргсян завершил 10-летнее пребывание на посту президента Армении и во вторник был назначен премьер-министром республики.