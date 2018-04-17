Бизнес-омбудсмен Орловской области представил итоговый доклад 

— Количество контрольно-надзорных мероприятий не сократилось, — рассказал Евгений Лыкин. — Это произошло потому, что возросло число административных расследований, рейдов и внеплановых проверок.
Проверяющие словно приходят с задачей обязательно найти нарушение. Основанием для визита может послужить, например, приказ руководителя контролирующего ведомства или жалоба гражданина. Например, Залегощенское хлебоприемное предприятие уже полгода судится с Орелоблэконадзором. В ведомство пожаловался гражданин — дескать, ХПП загрязняет атмосферный воздух. Было возбуждено административное производство, которое не требует согласования с прокуратурой. Факт не подтвердился, но на предприятии, пользуясь случаем, начали искать другие нарушения.
— Предпочтение отдается безусловному назначению штрафа, а не вынесению предупреждения, — говорит Евгений Лыкин. — При назначении наказания зачастую не учитываются цели, задачи и правила привлечения к административной ответственности, а также факторы малозначительности нарушения.
Для малого бизнеса это чревато разорением. Штрафы оставляют сотни тысяч рублей и иногда сопоставимы с годовым оборотом микрофирмы или ИП. В прошлом году 22 предпринимателя лишь по суду добились замены крупных штрафов предупреждениями, что спасло их от банкротства.
Возросло число административных расследований, рейдов и внеплановых проверок
Как рассказали «РГ» в прокуратуре Орловской области, в 2017 году от органов государственного и муниципального контроля поступило 132 заявления о согласовании внеплановых выездных проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В 66 случаях было отказано. В таких случаях контролирующие органы идут обходными путями. Например, возбуждают административное расследование по формальному поводу, которое можно провести без согласования. Впрочем, правовую оценку таким действиям должностных лиц все равно затем дают. Так, в 2017 году орловские прокуроры выявили 590 нарушений закона в сфере защиты прав предпринимателей. К дисциплинарной ответственности было привлечено 162 сотрудника контролирующих органов, возбуждено два уголовных дела.