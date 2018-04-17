Бизнес-омбудсмен Орловской области представил итоговый доклад

— Количество контрольно-надзорных мероприятий не сократилось, — рассказал Евгений Лыкин. — Это произошло потому, что возросло число административных расследований, рейдов и внеплановых проверок.

Проверяющие словно приходят с задачей обязательно найти нарушение. Основанием для визита может послужить, например, приказ руководителя контролирующего ведомства или жалоба гражданина. Например, Залегощенское хлебоприемное предприятие уже полгода судится с Орелоблэконадзором. В ведомство пожаловался гражданин — дескать, ХПП загрязняет атмосферный воздух. Было возбуждено административное производство, которое не требует согласования с прокуратурой . Факт не подтвердился, но на предприятии, пользуясь случаем, начали искать другие нарушения.

— Предпочтение отдается безусловному назначению штрафа, а не вынесению предупреждения, — говорит Евгений Лыкин. — При назначении наказания зачастую не учитываются цели, задачи и правила привлечения к административной ответственности, а также факторы малозначительности нарушения.

Для малого бизнеса это чревато разорением. Штрафы оставляют сотни тысяч рублей и иногда сопоставимы с годовым оборотом микрофирмы или ИП. В прошлом году 22 предпринимателя лишь по суду добились замены крупных штрафов предупреждениями, что спасло их от банкротства.

Возросло число административных расследований, рейдов и внеплановых проверок