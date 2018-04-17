У оставленных на улице медведей из Куйбышевского района появился дом

Поставлена точка в истории с медведями, обнаруженными под Самарой в начале марта. Хозяин цирковых животных оставил их зимовать на автостоянке в Куйбышевском районе. Благодаря вмешательству зоозащитников и просто неравнодушных самарцев, у четверки мохнатых артистов теперь появился новый дом. Как проходила кампания по спасению животных и в каких условиях сейчас живут цари леса? Эксклюзивные кадры из Крыма

Это первое утро Тимы и Тиши в новом доме. Трехлетние братья-медвежата еще напуганы и никак не поймут, что, наконец, покинули тесную клетку, в которой жили раньше. Их старший «коллега» по цирковой работе, 5-летний Гриша, тоже волнуется, но по-своему. Теперь он живет в одном вольере с 23-летним гималайцем Ефимом. Мир четырех медведей на протяжении нескольких лет был ограничен прутьями небольших клеток. В них измученных косолапых и нашли 9 марта самарцы. Это — первые кадры с автостоянки на улице Егорова, где животные зимовали.

Позднее выяснилось, хозяин у зверей все же есть. Принадлежат они передвижному цирку-шапито. Владелец оказался не в состоянии организовать для своих косолапых артистов более комфортной зимовки. Впрочем, утверждал, что кормил регулярно и бросать не собирался. Как отметил дрессировщик Александр Жвакин, у животных есть доступ к воде: «У нас есть корма, у нас есть опилки. Все в порядке. Мы кормим два раза в день, как и положено. Убираемся. Единственное, был весь сыр-бор, потому что увидели у мишки у самого старшего шишку. Просто я сейчас жду весны, чтобы сделать ему операцию, ждем потепления».

Здоровьем мохнатых циркачей заинтересовался Самарский зоопарк. На место выехала главный ветеринар. Выяснилось, что помочь гималайцу Ефиму на холоде не получится. Главный ветврач Самарского зоопарка Екатерина Латина объяснила: «Наркоз в данных условиях делать опасно, потому что температура воздуха низкая. Животное будет и так с пониженной температурой тела находиться без движения. И может получить переохлаждение».

Зоозащитники и власти города организовали перевозку медведей в теплый ангар. Там их осмотрели, оказали первую помощь. Руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич рассказала: «Я на самом деле безумно счастлива, что эта ситуация получила огромный отклик у неравнодушных граждан. Совместными усилиями у нас получилось улучшить жизнь этих животных».

А тут уже и владелец зверей разоткровенничался. Оказывается, давно подумывал раздать косолапых в зоопарки. Всех, кроме гималайского. Самарцы, однако, общими усилиями собрали 60 тысяч рублей и выкупили Ефима.

Новый дом для квартета циркачей нашелся довольно быстро. Приютить мохнатую четверку согласился крымский сафари-парк «Тайган». 2000 километров по земле и морю — и вот скитальцы на теплом полуострове в городе Белогорск. Здесь уже живут 80 львов и сотни других представителей фауны, как хищной, так и травоядной. «Здесь, в этом вольере, им достаточно комфортно. Здесь есть и тенистые места, и вода, и территория, чтобы играть, общаться с посетителями. Посетители могут им по специальным трубам передавать яблоки или другие угощения. Медведи, слава Богу, всеядные, принимают любые преподношения. К нам по-прежнему продолжают сейчас обращаться. Но мы не можем пристроить всех медведей со всей огромной России , к глубокому сожалению», — прокомментировал директор парка львов «Тайган» Олег Зубков

У гималайского медведя Ефима взяли образцы опухоли. Сейчас их изучают квалифицированные специалисты. Метод лечения выберут по результатам анализов. Благотворительная помощь не требуется. Владельцы территории мечтают в будущем создать большой парк медведей, чтобы цари леса могли свободно жить и гулять на лоне природы.