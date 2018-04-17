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Больше моря, меньше рекламы: в Ялте снесут 500 билбордов
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Больше моря, меньше рекламы: в Ялте снесут 500 билбордов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Ялте до 11 мая собственники рекламных конструкций должны снести 500 билбордов и ситилайтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.
"Хотелось бы призвать всех предпринимателей, которые получили предписания провести демонтаж рекламных конструкций, и выполнить эти работы до 11 мая. В противном случае, администрация города демонтирует их самостоятельно, а средства за демонтаж будут взысканы с предпринимателей в судебном порядке", — цитирует пресс-служба слова замглавы администрации города Константина Шамановского.
Как отметили в мэрии, несколько организаций уже начали сносить свои рекламные конструкции в добровольном порядке.
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