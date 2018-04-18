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В России сломалась первая отечественная газовая турбина большой мощности
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В России сломалась первая отечественная газовая турбина большой мощности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Первая российская газовая турбина большой мощности сломалась во время испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».
"Попытка консорциума «Роснано», "Ростеха" и "Интер РАО" создать первую в России газовую турбину большой мощности пока не увенчалась успехом: образец турбины ГТД-110М на испытаниях разрушился", — сообщает издание.
По словам одного из источников, причиной поломки стал дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.
Как стало известно, решение проблемы затянет проект еще минимум на год.
В прошлом году глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что большие газовые турбины появятся в России в середине 2018 года.
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