В России сломалась первая отечественная газовая турбина большой мощности

Первая российская газовая турбина большой мощности сломалась во время испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из источников, причиной поломки стал дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.

Как стало известно, решение проблемы затянет проект еще минимум на год.