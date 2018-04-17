«Она развалилась»: испытания опытного образца первой в России мощной газовой турбины провалились 

Попытка России провести импортозамещение и наладить производство первой российской газотурбинной энергетической установки мощностью свыше 110 МВт обернулась неудачей. По данным Reuters, в декабре испытание модернизированной газотурбинной установки ГТД-110М закончилось аварией. Участники проекта импортозамещения подтвердили информацию об инциденте, но заявили, что это не фатальная неудача.
"Она развалилась на испытаниях. Нет турбины, все", — рассказал Reuters один из источников.
"Ее пытались восстановить до марта, но не вышло", — уточнил другой неназванный собеседник агентства.
Третий источник, близкий к проекту, сказал, что турбину все еще пытаются восстановить, рассчитывая сделать это к февралю 2019 года. «Но ситуация очень неприятная», — признал он.
Испытания проходили на заводе «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области. Пресс-служба "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК), входящей в "Ростех" и владеющей «Сатурном», и Роснано подтвердили факт аварии.
"В ходе длительных испытаний… один из механизмов, действительно, вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным", — цитирует Reuters сообщение ОДК.
"С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника — компании
"Силовые машины", — отметили представители проекта.
Турбину планировали закончить еще в 2014 году
В России не налажено серийное производство газовых турбин средней и большой мощности. Первая попытка создать такой продукт была в 1990-х и начале 2000-х годов, но серийный запуск так и не начался.
Проектом ГТД-110М занимается совместное предприятие госэнергохолдинга ИнтерРАО, корпорации Роснано и Сатурна, которые еще в 2012 году создали специальный инженерный центр.
"Вся комплексная работа над проектом ГТД-110М рассчитана на 2,5 года. А общий объем финансирования всего комплекса работ составляет 2,5 млрд рублей", — говорилось в пресс-релизе
"Сатурна" от 12 апреля 2012 года. По всей видимости, проект так и не был претворен в жизнь. А "Газпром", купивший такую турбину, вообще отказался от ее эксплуатации, отмечает Reuters.
О проекте вспомнили на фоне скандала с турбинами Siemens, чьи турбины в прошлом году были установлены на строящихся станциях в Крыму в обход европейских санкций. Это привело к судебным спорам
и расширению санкций
против российских компаний и чиновников.
В мае 2017 года «Сатурн» доложил, что ГТД-110М успешно прошла первые два этапа испытаний. «На второе полугодие 2017 года запланированы испытания с ресурсными рабочими лопатками 1 ступени турбины, затем длительные комплексные испытания, а на 2018 год — запуск в серийное производство», — говорилось в пресс-релизе
Откуда нужда в импортозамещении
По оценке Минэнерго РФ, около половины оборудования в российской энергосистеме — иностранного производства. В генерации больше всего Россия закупала за рубежом газовые турбины.
Большинство новых электростанций после реформы монополии РАО ЕЭС строилось на импортных турбинах, купленных у Siemens, французской Alstom, американской General Electric, итальянской Ansaldo Energia.
В 2016 году была утверждена программа импортозамещения оборудования энергетического машиностроения в области газотурбинных технологий, докладывал
правительству
в прошлом году министр энергетики Александр Новак.