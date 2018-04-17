«Она развалилась»: испытания опытного образца первой в России мощной газовой турбины провалились

Попытка России провести импортозамещение и наладить производство первой российской газотурбинной энергетической установки мощностью свыше 110 МВт обернулась неудачей. По данным Reuters, в декабре испытание модернизированной газотурбинной установки ГТД-110М закончилось аварией. Участники проекта импортозамещения подтвердили информацию об инциденте, но заявили, что это не фатальная неудача.

"Она развалилась на испытаниях. Нет турбины, все", — рассказал Reuters один из источников.

"Ее пытались восстановить до марта, но не вышло", — уточнил другой неназванный собеседник агентства.

Третий источник, близкий к проекту, сказал, что турбину все еще пытаются восстановить, рассчитывая сделать это к февралю 2019 года. «Но ситуация очень неприятная», — признал он.

"В ходе длительных испытаний… один из механизмов, действительно, вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным", — цитирует Reuters сообщение ОДК.

"С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника — компании

Турбину планировали закончить еще в 2014 году

В России не налажено серийное производство газовых турбин средней и большой мощности. Первая попытка создать такой продукт была в 1990-х и начале 2000-х годов, но серийный запуск так и не начался.

Проектом ГТД-110М занимается совместное предприятие госэнергохолдинга ИнтерРАО , корпорации Роснано и Сатурна, которые еще в 2012 году создали специальный инженерный центр.

"Вся комплексная работа над проектом ГТД-110М рассчитана на 2,5 года. А общий объем финансирования всего комплекса работ составляет 2,5 млрд рублей", — говорилось в пресс-релизе

"Сатурна" от 12 апреля 2012 года. По всей видимости, проект так и не был претворен в жизнь. А "Газпром" , купивший такую турбину, вообще отказался от ее эксплуатации, отмечает Reuters.

О проекте вспомнили на фоне скандала с турбинами Siemens, чьи турбины в прошлом году были установлены на строящихся станциях в Крыму в обход европейских санкций. Это привело к судебным спорам

и расширению санкций

против российских компаний и чиновников.

В мае 2017 года «Сатурн» доложил, что ГТД-110М успешно прошла первые два этапа испытаний. «На второе полугодие 2017 года запланированы испытания с ресурсными рабочими лопатками 1 ступени турбины, затем длительные комплексные испытания, а на 2018 год — запуск в серийное производство», — говорилось в пресс-релизе

Откуда нужда в импортозамещении

По оценке Минэнерго РФ , около половины оборудования в российской энергосистеме — иностранного производства. В генерации больше всего Россия закупала за рубежом газовые турбины.

Большинство новых электростанций после реформы монополии РАО ЕЭС строилось на импортных турбинах, купленных у Siemens , французской Alstom, американской General Electric , итальянской Ansaldo Energia.

В 2016 году была утверждена программа импортозамещения оборудования энергетического машиностроения в области газотурбинных технологий, докладывал

правительству