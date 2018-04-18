В Подмосковье пройдет фестиваль отечественных сыроваров

Фестиваль отечественных сыроваров состоится в рамках тематической ярмарки «Товары регионов России», которая открылась в Коломенском городском округе. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в среду, 18 апреля.

По его словам, гости мероприятия смогут попробовать как традиционные сыры, так и сыры «благородных сортов» российского производства. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению понравившихся сортов.