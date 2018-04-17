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Фестиваль отечественных сыроваров станет главной особенностью ярмарки в Коломенском округе
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Фестиваль отечественных сыроваров станет главной особенностью ярмарки в Коломенском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Коломенском городском округе Подмосковья открылась тематическая ярмарка «Товары регионов России», которая пройдет до 22 апреля, в ее рамках проведут фестиваль отечественных сыроваров, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Главной особенностью ярмарки станет фестиваль отечественных сыроваров, в котором примут участие более 15 производителей Московской области и других регионов России», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
По его словам, гости фестиваля смогут попробовать как традиционные сыры, так и сыры «благородных сортов» российского производства. Будут представлены сыры из коровьего и козьего молока, мягкие и твердые сорта, монастырские, сыры с плесенью, сыры с травами и специями, сыр для жарки, моцарелла, бурата, грецкий сыр, брынза и прочие.
Гости смогут пообщаться с фермерами, продегустировать, приобрести понравившиеся сорта и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению.
«Кроме того, так как ярмарка тематическая и посвящена товарам регионов России, производители Московской, Ивановской, Брянской, Вологодской, Тульской областей, Башкортостана, Гжели, Краснодарского края, Белоруссии представят покупателям широкий ассортимент товаров народного потребления, народных промыслов и сувенирной продукции», — добавил Посаженников.
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