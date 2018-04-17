Интервью Лаврова ВВС подрезали примерно на треть

Россия призывает участников нелегитимного обстрела Сирии прекратить манипуляции с общественным мнением и вмешательство в работу международных организаций. Так прокомментировали в российском МИДе заявление французских коллег о том, что Москва Дамаск мешают миссии Организации по запрещению химоружия попасть в Думу . Сами эксперты при этом никаких претензий не высказывают и уже находятся в городе. Как британские журналисты пытались поймать на слове Сергея Лаврова , и почему часть интервью с российским министром так и не попала в эфир?

"Трудный" или «непростой разговор», как переводится название передачи, оказался трудным, прежде всего, для ВВС. Настолько, что из более чем получасового интервью зрителям не показали практически треть. Хотя это очень важные фрагменты — от своих зрителей британская телекорпорация утаила, к примеру, вот такой диалог.

— Когда вы, министр иностранных дел Российской Федерации, утром просыпаетесь и читаете в Twitter, что президент и верховный главнокомандующий США фактически угрожает вам и говорит: «Готовься, Россия! Сейчас к вам прилетят наши хорошие, новые, умные ракеты!», что вы по этому поводу думаете?

Сергей Лавров:

— Я думаю по этому поводу, что президент США написал что-то в Twitter.

— И как вы реагируете на его твиты?

— Как говорится, все познается на практике. Мы решили посмотреть, как эти «новые», «умные» и «хорошие» ракеты покажут себя во время удара. По нашим подсчетам, две трети ракет не достигли цели, поскольку были благополучно сбиты.

Но западные СМИ рассказывают другое — о якобы блестяще проведенной операции. Правда, некоторые утечки все же заставляют задуматься — а так ли гладко все прошло? Издание The Times написало, что Сирию должна была атаковать и британская подлодка, однако вместо этого ей пришлось постоянно менять свое местоположение. Вот цитата: «Британская ударная подводная лодка оказалась втянута в игру „кошки-мышки“ с российскими подлодками и военными кораблями. Охоту, как сообщается, возглавляли корабли проекта „Палтус“, дислоцированные на российской военной базе в Тартусе. Британская подлодка не приняла участие в нанесении ударов».

Свои действия в отношении независимой страны Великобритания называет легитимными. До чего подобные операции ранее довели Ирак Ливию , Сергей Лавров в интервью напомнил. Но этот фрагмент тоже вырезали, зато все журналистские передергивания — в полном объеме.

— Вы говорили, что у вас есть неопровержимые доказательства того, что некая русофобская страна (имеется в виду Великобритания) работала совместно с «Белыми касками» для того, чтобы инсценировать инцидент…

— Подождите секундочку. С чего Вы решили, что я имел в виду Великобританию? Не нужно приписывать мне то, чего я не говорил. Я сказал: «государство, которое рвется быть в первых рядах русофобской кампании». Так что постарайтесь цитировать меня без искажений, а то получается не очень профессионально.

Хладнокровие Лаврова явно выводило журналиста из себя. Попытки перебивать и желание, не особо слушая собеседника, доказать свою правоту.

— У вас есть хоть малейший намек на доказательство, что к покушению на Сергея Скрипаля причастны британские спецслужбы?

— Еще у римлян была такая поговорка — «Ищи, кому выгодно». Я считаю, что Великобритании оказалась очень на руку провокация — как в Сирии, так и на собственной территории.

Из 20 западных стран выслали более 100 российских дипломатов, потому что все считают виновной именно Россию. Если вы все-таки хотите говорить по существу, позвольте добавить следующее. В субботу мы представили документ с выводами Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице (это одна из упомянутых вами четырех лабораторий), который действительно обнаружил «высокую концентрацию» А-234, но помимо этого…

— Так вы доверяете ОЗХО или нет? Вопрос очень простой. Судя по всему, вы им не доверяете?

— Послушайте, для британца у вас ужасные манеры.

Но и более высокопоставленные британцы в последнее время позволяют себе всякое.

— Летом Россия принимает Чемпионат мира по футболу, и министр иностранных дел Великобритании Джонсон уже сравнил его с тем, как Гитлер в 1936 году принимал Олимпийские игры в Берлине.

— В 1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Великобританией и Германией . Вы можете найти в Интернете фотографию с этого матча, на которой перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии.

Этот фрагмент и эту фотографию зрителям ВВС, конечно же, не показали тоже. Хотя расчет явно был на эмоциональную реакцию Лаврова, задеть, очевидно, хотели и темой санкций.

— Из-за предыдущего пакета санкций, которые ввело правительство США, российский фондовый рынок очень сильно «просел». Россию загнали в угол?

— Что ж, спасибо за сочувствие. Но не переживайте, мы как-нибудь продержимся.

Тем более что политики в США снова не могут разобраться между собой, так будут новые антироссийские санкции или нет. Американские телеканалы откровенно смеются над тем, что подчиненные Трампа заявляют что-то такое, чего сам президент еще и близко не одобрил: «По всей видимости, он дал задний ход — не стал вводить новые экономические санкции. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что их объявят в понедельник. Как пишет Washington Post , президент пришел в ярость из-за анонсирования».

"Санкции в отношении России будут одобрены в ближайшее время, — обещала постпред США при ООН Никки Хейли. — Министр финансов объявит о них в понедельник, если уже этого не сделал. Всем известно, что мы даем четкий сигнал".

"Сейчас понедельник, и подобных заявлений не было: очевидно, пока что эти меры отменены", — констатировал телеведущий.

Кремль давно уже ничему не удивляется, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий песков. — В XX веке санкции объявлялись 174 раза, из них почти 110 вводились США. Это такая обыденная практика во внешней политике Соединенных Штатов, с которой мы не можем согласиться и которую считаем незаконной".

— У вас есть такое ощущение, что снова началась «холодная война»?

— По-моему, сейчас все еще хуже, чем во времена «холодной войны», потому что в те времена, по крайней мере, были каналы коммуникации и не было такой истерической русофобии. Сегодня же мы наблюдаем, так сказать, геноцид посредством санкций.

Лавров назвал лживыми заявления западных политиков о том, что санкции вводятся исключительно против крупных бизнесменов: речь, на его взгляд, о желании наказать российский народ за итог президентских выборов.