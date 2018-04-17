В России провели первое исследование рынка натуральной продукции

«Потенциал у нас огромный. Это продукция животноводства, растениеводства, пчеловодства, аквакультура, дикоросы мы туда включаем», — пояснил "Российской газете" директор департамента научно-технологической политики и образования минсельхоза Мирон Шикалов.

Производство такого продовольствия в стране скоро будет введено в правовое поле. В начале апреля Госдума приняла в первом чтении закон об органическом сельском хозяйстве.

Сейчас минсельхоз занимается подготовкой поправок. При этом емкость рынка, потенциальный спрос на продукцию «органик» и возможности ее производства в стране пока никто не оценивал.

Специалисты рассчитывают, что спрос будет. На международном рынке еще сохраняется дефицит органики. В России также все больше покупателей озадачиваются поиском «чистой» еды. В поисках кабачков, капусты, молока, мяса птицы без стимуляторов роста и антибиотиков они устремляются на экорынки и фермерские привозы.

Ухватив актуальный тренд, поставщики продуктов питания в крупные торговые сети печатают на упаковке наклейки вроде «экопродукция» или «органик». Но будут ли россияне покупать более дорогую сертифицированную органическую продукцию?

Пока сельскохозяйственные предприятия, производящие, по сути, органическую продукцию, могут сбыть только половину всего объема. Чтобы сработать «в ноль», они должны иметь маржу в 100 процентов, указывают авторы исследования.

Между тем потенциальный рынок органических продуктов в России оценивается в 120 миллионов долларов. Правда, пока эти деньги получают импортеры. В России же только 240 тысяч гектаров сертифицированы как органические по международным стандартам, это всего 53 предприятия.

Перейти на органическое сельское хозяйство готовы 27 процентов российских сельхозпроизводителей, отмечают авторы исследования. Но они хотят иметь гарантированный сбыт. Для повышения спроса есть два пути.

Можно пытаться закрепиться на мировом рынке. Сейчас высок спрос в Европе. «Будем вместе стараться развивать этот рынок, пробиваться на международные рынки», — отметил представитель минсельхоза.

Однако нестабильная геополитическая ситуация и быстрый рост рынка могут очень скоро сделать российскую органику лишней на мировом рынке, уточняют представители Союза органического земледелия. Потому более реальна вторая возможность — развивать внутренний рынок и замещать импорт.

Чтобы на российском рынке начал расти спрос на органическую продукцию, нужно ежегодно сертифицировать по 200 предприятий.

Сами аграрии главные препятствия в переходе на производство «органики» видят в сложном климате и сбыте продукции. Представители торговых предприятий говорят, что покупатели не доверяют российской сертификации. Получается, для развития производства органики нужен спрос, а он будет расти по мере расширения предложения и создания работающей системы гарантий.

Выйти из порочного круга можно будет в результате кропотливой работы в течение нескольких лет. Нужны квалифицированные кадры, современные технологии, контроль качества. Пока создан специальный реестр потенциально разрешенных средств производства в органическом сельском хозяйстве, приняты ГОСТы, которые описывают правила производства такой продукции.

Появились и первые предприятия, перешедшие на органическое земледелие.

Выгоды будут не только для аграриев — органическая продукция высокомаржинальная. Например, производить зерно «органик» можно с выгодой даже в Томской области

Потребители органической продукции будут защищены от воздействия антибиотиков, гербицидов, химических удобрений. Несмотря на более высокую стоимость органических продуктов, постепенно покупатели научатся доверять сертификатам «органик» и станут покупать такое питание, считают авторы исследования. Правда, изменения наступят не завтра, а лет через десять.