В столице состоялось заседание Национального антитеррористического комитета

В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации , руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

Хабаровском крае и В своем выступлении Председатель НАК отметил, что лидеры международных террористических организаций не оставляют попыток инспирировать террористическую деятельность в различных регионах Российской Федерации. С начала 2018 года совершены три преступления террористической направленности — в Республике Дагестан Сахалинской области , шесть терактов предотвращены на стадии приготовления.

Всего с начала года в ходе комплекса мер, реализуемых при координирующей роли НАК, пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек, задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников.

Принятыми мерами, отметил А. В. Бортников, удалось сохранить тенденцию сокращения числа совершённых преступлений террористической направленности в Российской Федерации.

В то же время не утратившие актуальности террористические угрозы вызывают необходимость дальнейшего совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму, в том числе в сфере обеспечения защиты потенциальных объектов террористических посягательств. К таким объектам относится и строящийся Крымский мост, обстановка в окружении которого остаётся напряжённой ввиду намерений спецслужб и националистических организаций Украины совершить диверсии на территории Крымского полуострова.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня были даны оценки организации работы государственных органов по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, организации профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих, участвующих в мероприятиях по профилактике терроризма, а также выработаны дополнительные меры, направленные на активное задействование потенциала образовательных учреждений страны.