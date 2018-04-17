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В столице состоялось заседание Национального антитеррористического комитета
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В столице состоялось заседание Национального антитеррористического комитета 

Префектура ЗАО 1 час назад
Фото: Префектура ЗАО
В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России А. В. Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы антитеррористической защиты объектов транспортного перехода «Краснодарский край — Крым» и меры по её совершенствованию, а также некоторые аспекты подготовки государственных и муниципальных служащих, участвующих в профилактике терроризма.
В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.
В своем выступлении Председатель НАК отметил, что лидеры международных террористических организаций не оставляют попыток инспирировать террористическую деятельность в различных регионах Российской Федерации. С начала 2018 года совершены три преступления террористической направленности — в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области, шесть терактов предотвращены на стадии приготовления.
Всего с начала года в ходе комплекса мер, реализуемых при координирующей роли НАК, пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек, задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников.
Принятыми мерами, отметил А. В. Бортников, удалось сохранить тенденцию сокращения числа совершённых преступлений террористической направленности в Российской Федерации.
В то же время не утратившие актуальности террористические угрозы вызывают необходимость дальнейшего совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму, в том числе в сфере обеспечения защиты потенциальных объектов террористических посягательств. К таким объектам относится и строящийся Крымский мост, обстановка в окружении которого остаётся напряжённой ввиду намерений спецслужб и националистических организаций Украины совершить диверсии на территории Крымского полуострова.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня были даны оценки организации работы государственных органов по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, организации профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих, участвующих в мероприятиях по профилактике терроризма, а также выработаны дополнительные меры, направленные на активное задействование потенциала образовательных учреждений страны.
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