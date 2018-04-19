В США уверены: Этих ужасных русских еще мало наказали

Большинство американцев выступают за введение более жестких санкций в отношении России , свидетельствуют данные опроса, проведенного Washington Post совместно с ABC News. При этом чуть более половины опрошенных выступают за то, чтобы президент Дональд Трамп пригласил российского коллегу для переговоров в Белый дом. Стоит отметить, что число поддерживающих новые ограничительные меры разнятся в зависимости от политических предпочтений: за выступают 74 процента респондентов среди демократов и 68 процентов — среди республиканцев. Из числа противников Дональда Трампа —за ужесточение 73, среди его сторонников — 66 процентов.

Кроме того, 49% американцев считают, что Трамп сделал «слишком мало», чтобы наказать Россию за якобы имевшие место нарушения международного права, 32% считают, что он справляется со сложившейся ситуацией, а 4% граждан уверены, что он слишком жесток по отношению к РФ.

В то же время 52 процента респондентов заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой , при том, что 42 процента уверены, что этого делать не стоит.

По словам заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова такое отношение со стороны американцев обусловлено тем, что они мало знают о России, как, впрочем, и о Европе.

— Путешествие за океан для рядового американца — из ряда вон выходящее событие. Поэтому информацию о жизни в России и в Европе американцы черпают из СМИ, которые в большинстве своем сейчас настроены антироссийски. Американцев особо не беспокоит положение дел в России и Европе, ведь это напрямую не отражается на их жизни. Поэтому они не тратят время на проверку информации. Им говорят: «Российская угроза!», и они принимают эти слова за чистую монету. Европейцы ведут себя иначе. Они живут с нами на одном континенте, поэтому более трепетно относятся к информации.

«СП»: — Новые ограничительные меры поддерживают 74 процента опрошенных среди демократов и 68 процентов — среди республиканцев. Из числа противников Трампа за ужесточение санкций выступают 73 процента, а среди его сторонников — 66 процентов. Почему демократы и противники Трампа больше поддерживают санкции?

— Это результат кампании по обвинению Трампа в связях с Россией. Избиратели из числа демократов убеждены, что Трамп потакает России. Республиканцы настроены к его действиям более одобрительно. Уже полтора года прошло с дня президентских выборов, но американская нация по-прежнему разделена.

«СП»: — Около половины всех респондентов уверены, что лидер страны сделал «слишком мало», чтобы наказать Россию за якобы имевшие место нарушения международного права. Куда больше-то? Что еще должен сделать Трамп, чтобы удовлетворить эту «жажду крови»?

— Что бы он ни сделал, его противникам будет мало. Республиканцы должны или победить в ноябре на выборах в Конгресс, или они будут обречены до следующих президентских выборов купаться в обвинениях в пособничестве России.

«СП»: — При этом более половины опрошенных — 52 процента — заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой, а 42 процента уверены, что этого делать не стоит. Это повод для оптимизма или нет?

— Я думаю в нынешней ситуации такая встреча невозможна. Если же она все же состоится, то не изменит отношения между Россией и США кардинальным образом. Трамп, конечно, может, писать без цензуры в Твиттере, звонить по телефону мировым лидерам и даже приглашать их в Белый дом и принимать там. Но без одобрения Конгресса он неспособен проводить внешнюю политику. Так что встречаться с таким Трампом — это просто потрафить его амбициям, не более того. Повторюсь, что-то может измениться только по результатам выборов в Конгресс.

— Разумеется, большинство американцев не слишком затрагивают темы России, Сирии Украины , и они формируют свое отношение к нашим событиям по информации в СМИ, то есть никто практически не станет вдаваться в детали, изучать альтернативные источники информации, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов

—В «Вашингтон пост» написали, что Россия травит всех страшным ядом «Новичок», естественно, Америка должна покарать эту Россию. Американцы не идиоты, в вопросах, которые напрямую затрагивают их интересы, они прекрасно разбираются и умеют отстаивать свою позицию. Но Россия явно не в фокусе внимания американского общества, поэтому, конечно, в данном вопросе опрос общественного мнения малоинформативен. Давайте в Рязани проведем опрос на тему, были ли американцы на Луне, и получим, уверяю вас, весьма неожиданные результаты. И не потому, что рязанцы глупые, а просто где Луна, где Америка, и где Рязань…

«СП»: — В ведущих европейских странах большинство выступает против санкций в отношении Москвы. Почему американцы настроены настолько антироссийски?

Франция, — Это вопрос географической и экономической близости. Сербия продает нам фрукты и молочные продукты, для них вопрос отношений с РФ имеет конкретное прикладное значение. Как и для турок, финнов, поляков и даже немцев. То есть вы им говорите — давайте вы ваши помидоры и яблоки будете не продавать России, а просто выбрасывать на помойку, потому что больше никому не продадите. А чем с нами торгует Америка? Много ли в Москве и Сочи туристов из Вашингтона? Много ли денег американцы хранят в российских банках? У турок отели закрываются из-за оттока туристов из России, а американцев в этом деле ничего не волнует, просто их не касается. Вот если бы американцев, как они намекают, пригласили к освоению Северного морского пути, и это принесло бы им что-то ощутимое, то появилось бы сильное лобби противников санкций против РФ. Еще круче, если бы удалось провести с американцами такой глобальный проект, как океанический мост через Берингов пролив и трассу через Евразийский континент. Это бы уже всех касалось, и всем было бы интересно. Это был бы интерес не только государственной бюрократии, но и каждого, кто, допустим, купил бы акции этого предприятия. А без «горизонтального» интереса устойчивых отношений не будет. Сейчас же Англия Германия для любого американца вполне конкретны, а Россия — это абстракция, как Сомали или Абиссиния.

«СП»: — Почему за ужесточение санкций выступают в основном демократы и противники Трампа?

— Тут понятно: им кажется, что Трамп недостаточно решителен в деле «наказания этой ужасной России». И эту нерешительность можно поставить ему в вину — это уже сугубо внутриамериканские разборки, Россия здесь просто объект, палка, которой можно бить по голове политического противника. А внешняя политика России должна идти по линии субъективизации для массового избирателя, в первую очередь американского. Россия должна быть не символом, абстракцией, а вполне конкретной страной со вполне реальными, знакомыми людьми. Вот, к примеру, мои американские друзья навряд ли скажут — давайте мы оставим Баранова без лекарств и жратвы, потому что какие-то додики траванули в Англии бывшего шпиона и его дочку. И неважно, за кого там они голосуют на выборах.

«СП»: — При этом более половины опрошенных — 52 процента — заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой, а 42 процента уверены, что этого делать не стоит. Разница 10 процентов это много? Можно ли сказать, что большинство американцев все же за диалог? Почему тогда большинство за ужесточение санкций?

— Со времен, когда Брежнев начал диалог с Америкой, все-таки прошло немало лет, и кое-какое взаимное узнавание американцев и русских происходит. Люди ездят туда и сюда, много эмигрантов, в основном от нас к ним, конечно. Вот эти 10 процентов преобладания сторонников диалога, наверно, отсюда и растут. Но, строго говоря, цифра не впечатляющая. Вот представьте себе опрос насчет санкций Израиля в отношении России — там же «на четверть бывший наш народ», люди ездят туда-сюда без визы. Это значит, для рядового израильтянина санкции против его тети из Воронежа? Чтобы принудить его тетю с голодухи взять костыль и пойти на митинг? Точно также не можем мы приветствовать теракты в Иерусалиме , потому что сколько не было бы резонов у террористов, но взрывают не абстрактный Израиль, а вполне конкретных и хорошо знакомых нам людей. А с Америкой, увы, все находится еще в мире абстракций.

«СП»: — Насколько мнение общества в итоге влияет на внешнюю политику Вашингтона? Если большинство американцев за ужесточение, значит ли это, что санкции ужесточат?

— В принципе, уровню влияния общества на политику правительства в Америке нам остается только завидовать. У нас вообще ничего не спрашивают — высшим проявлением власти народа является по конституции референдум, но он у нас проводился всего один раз четверть века назад, как раз на тему принятия этой конституции. И в нее изменений внесено за эти четверть века во много раз больше, чем в американскую конституцию за 200 лет, и все как-то без нашего участия. Но прямого механизма влияния опроса на политику правительства нет и в Америке — в этом плане американская демократия также архаична, как и наша. Но для того, чтобы аргументировать свое решение такие опросы Белому дому, конечно, не лишние. В отличие от нас — мы выдали президенту кредит доверия на 6 лет под 76 процентов, и теперь хоть коллективную порку устрой на Красной площади, все будет в рамках и в соответствии. У них же были серьезные протесты после избрания Трампа, Калифорния чуть не отделилась. И Трамп в целом нуждается в одобрении своих действий обществом. А как мы работаем с американским обществом? Пугаем его «Искандерами» и Маргаритой Симонян ? Получается, оно напугано, и результат налицо.

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