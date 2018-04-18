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Совфед внесёт поправки в закон Госдумы о запрете товаров из США
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Совфед внесёт поправки в закон Госдумы о запрете товаров из США 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Рабочая группа в Совете Федерации подготовит поправки к законопроекту, который налагает запрет на товары, произведённые в США и других странах, применяющих санкционный режим в отношении нашей страны.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что поручения по координации работы над законом о запрете американских товаров уже даны. «В нашей палате уже трудится небольшая рабочая группа по работе над поправками к законопроекту. До 3 мая мы внесём все наши замечания в Госдуму, чтобы вместе поработать над ними с депутатами. А после первого чтения законопроекта, намеченного на 15 мая, мы официально представим окончательный вариант поправок», — сообщила она.
В пятницу Вячеслав Володин и главы парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных мерах на санкции США. Документом, в частности, предлагается ограничить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, законопроект подразумевает заморозку сотрудничества двух стран в ракетной, атомной и авиастроительной отраслях.
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