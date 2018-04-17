Глава ПКР поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем 

На протяжении этого времени издание еженедельника на деле доказало свою востребованность, значимость и актуальность, говорится в письме Владимира Лукина
Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием со дня выхода в свет первого номера газеты.
«На протяжении этого времени издание еженедельника на деле доказало свою востребованность, значимость и актуальность», — говорится в письме Лукина.
Глава ПКР отметил, что публикуемые статьи и материалы «АиФ» неизменно отличаются объективностью, правдивостью и всесторонней полнотой исследования, чем по праву заслужили настоящую читательскую любовь.
Владимир Лукин пожелал изданию дальнейшего процветания и успехов в работе.
Ранее «Аргументы и факты» с юбилеем поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.