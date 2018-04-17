Глава ПКР поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем

На протяжении этого времени издание еженедельника на деле доказало свою востребованность, значимость и актуальность, говорится в письме Владимира Лукина

«На протяжении этого времени издание еженедельника на деле доказало свою востребованность, значимость и актуальность», — говорится в письме Лукина.

Глава ПКР отметил, что публикуемые статьи и материалы «АиФ» неизменно отличаются объективностью, правдивостью и всесторонней полнотой исследования, чем по праву заслужили настоящую читательскую любовь.

Владимир Лукин пожелал изданию дальнейшего процветания и успехов в работе.