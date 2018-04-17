Водолазы провели подводный субботник

Во вторник, 17 апреля, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) провели первое в этом году обследование дна столичных водоемов. Корреспондент «ВМ» проследил за работами, а также обнаружил первого весеннего рака в Канале имени Москвы

Водное пространство зоны отдыха «Прибрежная» только-только освободилось от льда. На противоположной стороне — спасательная станция «Левобережная», сосны, голые еще осины и — на контрасте — малая архитектура реконструкция: три уютных деревянных променада, вычурные фонари, просторные лестницы. На нашем берегу — шезлонги, пляжные раздевалки, настил, детский городок. И посреди этого великолепия — знак «Купаться запрещено». Нарушать пока некому, в апреле здесь гуляют только собачники. А сегодня еще и водолазы, устроившие «подводный субботник».

— Мы используем телеуправляемый подводный аппарат, — пояснил «ВМ» начальник отдела поисково-спасательных и водолазных работ ГКУ МГПСС Павел Воробьев . — У аппарата есть гидролокатор кругового обзора, который позволяет «видеть» круг радиусом 70 метров, обнаруживать предметы на грунте.

Водолазы МГПСС здесь не просто так: после реконструкции управа района готовит пляж к допуску в качестве зоны отдыха и купания. Разрешение Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) дается на основании трех документов. Это акт МГПСС — о водолазном обследовании, Роспотребнадзора — о состоянии берега и качестве воды и акт префектуры — о проделанной очистке. Купальный сезон начинается в столице 1 июня и заканчивается 31 августа. За это время водолазный осмотр проводится трижды.

— Первоначальное обследование обычно показывает, что зоны отдыха для купания не пригодны: тут коряги, битое стекло — все это может навредить здоровью и повлечь обращение к врачам, — пояснил первый заместитель начальника МГПСС Сергей Ежов. — Водолазы чего только со дна ни доставали: автомобили, холодильники, телевизоры и компьютеры и иную оргтехнику, тележки из супермаркетов. Однажды нашли старинный фонарь XIX века. Он был предназначен для свечей.

Робот бурлил под водой, распугивая уток. Изображение выводилось на монитор, за ним напряженно следили представители управы. Но вот снарядили водолаза, и тот, по показаниям прибора, ушел под воду в поисках крупного мусора. Спустя несколько минут он нашел тракторную покрышку. Место отметили — позже ее вытащат тросом. А пока водолазы выносили на берег свой «улов»: кирпичи и куски бетона, доски и бревна, банки и бутылки.

Когда телеуправляемого робота извлекли из реки, спасателей ждал приятный сюрприз: в одно из технологических отверстий агрегата заползло ракообразное. «Раки в грязной воде не живут», — отметили специалисты МГПСС, и после короткого совещания членистоногое было отпущено на волю.