Искусственный интеллект научился предсказывать коррупцию

Казалось бы, давно пора «выпустить» искусственный интеллект на коррупцию. Он ставит диагнозы лучше врачей, разрабатывает новые лекарства, работает с клиентами в банках, анализируя социальные сети, предсказывает самоубийства. Самые громкие достижения — это разгром чемпиона мира в игру го и асов в покер. Машина продемонстрировала не только умение блефовать, но и поразительную интуицию. В отличие от шахмат, где все решает умение просчитывать на максимальное количество ходов вперед, в го в принципе невозможно перебрать все варианты. Даже чемпионы не могут однозначно оценить позицию, настолько все неопределенно. Но программисты сумели этому научить машину.

И вот международный коллектив ученых замахнулся на коррупционеров, поймать за руку которых очень непросто даже бывалым сыщикам. Как же это будет делать робот? " Прежде всего мы выделили очевидные предпосылки для возникновения коррупции, — сказал руководитель проекта Феликс Лопес-Итурриага. — Это, в частности, изменение налога на недвижимость, рост экономики, числа депозитных учреждений и нефинансовых фирм, слишком долгое нахождение у власти одной и той же партии, строительный бум".

Все эти факторы сами по себе хорошо известны, но непонятно, как все эти предпосылки взаимосвязаны, как влияют друг на друга, как проявляют себя во времени. Ведь одни могут давать быстрый эффект, а другие замедленный, более того, со временем меняться местами. Например, влияние строительного бума проявится года через два, а «несменяемость власти» действует практически постоянно.

Что разобраться в сложном механизме коррупции, ученые на основе искусственных нейронных сетей построили математическую модель, где учтены все причины, их взаимосвязи и степень влияния. Машину сначала обучали на простых примерах коррупции, которые были доказаны в судах. «Разум» тренировали, меняя причины, их «вес», оценивая, как это скажется на результате. А затем наступило время своеобразного «ЕГЭ». Искусственный интеллект протестировали уже на 300 серьезных делах. Результат оказался поразительным: машина предсказала проявление коррупции с вероятностью 80 процентов.

Авторы утверждают, что могут прогнозировать коррупцию на период до трех лет в зависимости от характеристик конкретного региона. В некоторых это можно сделать задолго до ее проявления и принять профилактические меры, в других время прогнозирования гораздо меньше, и требуются срочные меры по ее ликвидации. Казалось бы, власти всех стран должны срочно выписать себе такого уникального «наводчика» на преступления. Однако, по словам Феликса Лопеса-Итурриага, все не так просто.

— Наша система не универсальна, так как обучена на испанском опыте, — говорит ученый. — Его нельзя автоматически переносить на другие страны. Конечно, можно предположить, что какие-то из причин коррупции будут работать и в другой стране, но чтобы утверждать в какой степени они станут значимыми и весомыми, нужно тестировать данные по конкретной стране. А значит машину надо заново обучать на большом объеме данных этой страны, затем тестировать и только потом выпускать в «массы». Кстати, по словам ученого, в самой Испании эта система не внедрена. Хотя авторы ее широко рекламировали во многих СМИ.

Как работает искусственный разум

Искусственный интеллект — это программы, в которых построены модели нейронных сетей, имитирующих структуру мозга человека. Но если в нашем мозге 86 миллиардов нейронов, то в самых лучших системах эта цифра на сегодня достигла десятков миллионов. Учатся эти сети так же, как учатся дети, на примерах. Им не объясняют, что у кошки вот такие усы, такой хвост, такие уши. Им многократно показывают животное и говорят — это кошка. А дальше ребенок сам многократно повторяет этот урок, глядя на очередную кошку. Точно так же учится и искусственная нейронная сеть.

Сейчас многие сложные задачи искусственный разум решает лучше человека. Это, в частности, распознавание изображений, перевод текстов, стратегическое планирование и принятие решений в играх, например, го, покер, шахматы. Уже вообще не осталось практически ни одной игры, где человек сильней.

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