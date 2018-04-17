Ещё
Генпрокуратура РФ в 2017 г проверила более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

Генпрокуратура РФ в 2017 г проверила более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков 

Прайм 24 минуты назад
Фото: Прайм
Генпрокуратура РФ в 2017 году организовала проверки по более 100 сообщениям от Центробанка о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.
"В феврале 2017 года подписано Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, что существенно повысило результативность проводимой надзорной работы. В частности, на регулярной основе налажен обмен сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов. В прошедшем году в Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступило свыше 100 подобных сообщений, по которым организованы проверки с привлечением прокуратур регионов и во взаимодействии с МВД России, ФНС России, Росфинмониторингом", — говорится в докладе.
Согласно докладу, по результатам одной из проверок прокуратура Москвы направила следователям для решения вопроса об уголовном преследовании материалы в отношении банка «Развитие», «который перед отзывом лицензии предоставил кредиты гражданам с сомнительной платежеспособностью на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей». Установлен контроль за расследованием более 60 уголовных дел.
Согласно докладу, также положительно зарекомендовала себя деятельность созданной в Генеральной прокуратуре межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики с участием представителей МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмониторинга и Банка России.
Основные усилия группы были направлены на противодействие правонарушениям в банковской, финансово-кредитной сферах, на рынке ценных бумаг, а также анализ причин и условий, способствующих совершению незаконных финансовых операций, установление проблем правоприменительной практики и выработку механизмов по их разрешению.
Прайм: последние новости
Проблемы для "Русала" из-за отказа Японии от закупок алюминия Алюминий подорожал до максимума за 6,5 лет на опасении его дефицита Fitch: Санкции США могут оказать серьезное давление на российские компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня14
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой155
Миру предрекли глобальное финансовое крушение121
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море41
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение