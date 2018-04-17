В Калининграде устраивают международный форум «Среда для жизни»

Мой Калининград . В Калининграде состоится третий международный форум «Среда для жизни. Всё о жилье».

Цель форума — собрать вместе ключевых представителей экспертного сообщества, девелоперов и застройщиков, чиновников, архитекторов и проектировщиков для обмена опытом по внедрению лучших мировых и российских практик по формированию комфортной жилой среды.

Известные эксперты встретятся на форуме для того, чтобы вместе с жителями Калининграда определить вектор развития города и предоставить возможность жителям активно участвовать в процессах его изменений, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 17 апреля 2018 года, в БФУ имени И. Канта.

Форум «Среда для жизни: все о жилье» состоится в Калининграде с 18 по 19 мая и рассмотрит жилищную политику как драйвер развития экономики городов.

Организаторами форума являются: