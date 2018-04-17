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В Калининграде устраивают международный форум «Среда для жизни»
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В Калининграде устраивают международный форум «Среда для жизни» 

Мой Калининград 26 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде состоится третий международный форум «Среда для жизни. Всё о жилье».
Цель форума — собрать вместе ключевых представителей экспертного сообщества, девелоперов и застройщиков, чиновников, архитекторов и проектировщиков для обмена опытом по внедрению лучших мировых и российских практик по формированию комфортной жилой среды.
Известные эксперты встретятся на форуме для того, чтобы вместе с жителями Калининграда определить вектор развития города и предоставить возможность жителям активно участвовать в процессах его изменений, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 17 апреля 2018 года, в БФУ имени И. Канта.
Форум «Среда для жизни: все о жилье» состоится в Калининграде с 18 по 19 мая и рассмотрит жилищную политику как драйвер развития экономики городов.
Организаторами форума являются:
правительство Российской Федерации
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительство Калининградской области и другие
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