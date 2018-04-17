Разработчик «Новичка» рассказал о быстром распаде вещества A234

Леонид Ринк , один из химиков, работавших над изобретением яда «Новичок», рассказал о том, что вещество A234, которое, предположительно, было использовано при отравлении Скрипалей, обладает коротким сроком действия в жидкой форме. По словам эксперта, состав в скором времени разлагается и очень быстро утрачивает отравляющие свойства. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Ринка, A234 действительно является жидкостью.

Они обманули всех уже много раз, сказав, что это был гель. Водная рецептура бы моментально разложила вещество

— Леонид Рик.

Не обладая настолько же подвижной молекулярной структурой как вода, гель также считается разновидностью жидкости: «Если под жидкостью они подразумевают, что это чистое химическое вещество, а аналитики сказали, что там примеси нет, то это точно не „Новичок“, никакая не бинарная система».

Также исследователь напомнил о том, что в России на протяжении последних 25 лет работ над подобными веществами не велось и вероятнее всего оно было произведено в США или Великобритании . Комментируя предположения главы МИД Сергея Лаврова о веществе BZ, Ринк уточнил, что несмотря на порошкообразное состояние, при помощи жидкости его можно нанести на поверхности предметов.

Что касается A234, его активные вещества влияют на сужение зрачков,

из-за чего пострадавшие от него жертвы теряют зрение на долгое время. Это не согласуется с информацией о том, что Юлия Скрипаль смогла работать с компьютером после выздоровления. BZ напротив расширяет зрачки, что не сказывается на способности видеть.

Согласно версии британского телеканала Sky News, Скрипали были отравлены

нервно-паралитическим

веществом в «жидком состоянии». Информация о том, что покушение было осуществлено в доме у Скрипалей, поступило от источника из министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.