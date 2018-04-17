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Косино-ухтомцы убрали территорию у Святого озера
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Косино-ухтомцы убрали территорию у Святого озера 

Управа района Косино-Ухтомский 30 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Уборка прошла в рамках первого общегородского субботника 14 апреля. На субботник собрались жители района, представители общественных организаций, сотрудники управы и районных жилищно-коммунальных служб, а также школьники.
Весь необходимый инвентарь мешки для мусора, перчатки, грабли — представили работники «Мосприроды» и районного «Жилищника».
В «Мосприроде» отметили, что субботник на берегу озеро Святое стал традиционным, и помощь жителей Косино-Ухтомского в этот деле неоценима.
Перед уборкой сотрудники ведомства провели инструктаж для жителей о том, как нужно обращаться с верхним слоем почвы.
За несколько часов общими усилиями было собрано около 250 мешком с мусором. В уборке приняли участие около двухсот человек.
Наравне со взрослыми на уборке территории излюбленного места отдыха москвичей трудились дети с родителями из РОО многодетных семей и семей с детьми-инвалидами «Семейный очаг», а также ученики старших и кадетских классов школы №2026. Заместитель директора школы №2026 Ольга Близеева рассказала, что участие в районных субботниках — традиция школьников. В эту субботу учащиеся помогут убрать территорию у русла реки Рудневки.
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